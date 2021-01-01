بولندا .. قانون يمنع إعادة ممتلكات اليهود الذين قتلوا في الهولوكوست إلى ذويهم

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صورة الخبر: البرلمان البولندي
البرلمان البولندي

أقر البرلمان البولندي، الأربعاء، قانونا من شأنه أن يمنع فعليا إعادة ممتلكات استولى عليها النازيون إبان الهولوكوست، إلى ذوي اليهود الذين قتلوا في المحرقة.

وحثت إسرائيل الحكومة البولندية على إلغاء هذا التشريع، حيث حذر أعضاء الكنيست من أن "القانون سيحرم الناجين وأحفاد الضحايا من حقوق الملكية المسروقة منهم".

وردا على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل "لن تساوم على ذكرى المحرقة" وقال إن بولندا تعلم أن إلغاء القانون هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي، قالت إن بوادر أزمة دبلوماسية تلوح بين البلدين، على خلفية هذا التشريع، مشيرة إلى أن وارسو تؤخر تعيين السفير الإسرائيلي الجديد فيها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل+ مكان

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