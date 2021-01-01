عرض من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي



أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي

أكد الإعلامي إسلام صادق٬ تلقى الدولى المغربي أشرف بن شرقي٬ لاعب نادى الزمالك٬ عرضًا جادًا من الدحيل القطري بمقابل مادى كبير.



وقال صادق فى برنامجه "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بن شرقى تلقى عرضا من نادى الدحيل القطري بمقابل مادى 3 ملايين دولار فى الموسم الواحد وفرجاني ساسي تحدث مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى الفريق القطري".



وأضاف: "هناك خلاف مادى بين بن شرقي والزمالك حول تجديد عقده وحسين لبيب رئيس النادى يسعى إلى سرعة إنهاء مفاوضات التجديد خلال الفترة المقبلة".

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غياب أشرف بن شرقي عن الزمالك أمام الإسماعيليفي سياق آخر، كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الإسماعيلي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية للإيقاف للحصول على الانذار الثالث.وحصل بن شرقي على ثلاث بطاقات صفراء أمام الأهلي والانتاج الحربي والاتحاد السكندري ليغيب عن الفريق في المباراة المقبلة.ويتصدر الزمالك ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 29 مباراة من عمر المسابقة.