أكد الإعلامي إسلام صادق٬ تلقى الدولى المغربي أشرف بن شرقي٬ لاعب نادى الزمالك٬ عرضًا جادًا من الدحيل القطري بمقابل مادى كبير.
وقال صادق فى برنامجه "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بن شرقى تلقى عرضا من نادى الدحيل القطري بمقابل مادى 3 ملايين دولار فى الموسم الواحد وفرجاني ساسي تحدث مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى الفريق القطري".
وأضاف: "هناك خلاف مادى بين بن شرقي والزمالك حول تجديد عقده وحسين لبيب رئيس النادى يسعى إلى سرعة إنهاء مفاوضات التجديد خلال الفترة المقبلة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عرض من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق