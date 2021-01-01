قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التخزين يعني أنها تحتاج 50 سنة من أجل تخزين 75 مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن إثيوبيا فشلت في إجراء عملية الملء الثاني، وخزَّنت كميات وصفها بـ"الهامشية"، تقل عن 2.5 مليار متر مكعب.
وتابع: "جاءت إلى مصر مياه النيل الأزرق ومياه الفيضان.. الفيضان عال ويضخ مياه كثيرة لغسيل النهر وتجديد دورته، وسنكون قادرين أيضًا على تخوين كميات أكبر في بحيرة السد العالي، لكن علينا أن ننتظر ماذا ستفعل إثيوبيا في العام المقبل".
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التعليقات على خبير يوضح سبب احتياج إثيوبيا 50 عاما لملء سد النهضة
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