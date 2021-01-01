خبير يوضح سبب احتياج إثيوبيا 50 عاما لملء سد النهضة



سد النهضة سد النهضة

قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التخزين يعني أنها تحتاج 50 سنة من أجل تخزين 75 مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن إثيوبيا فشلت في إجراء عملية الملء الثاني، وخزَّنت كميات وصفها بـ"الهامشية"، تقل عن 2.5 مليار متر مكعب.



وتابع: "جاءت إلى مصر مياه النيل الأزرق ومياه الفيضان.. الفيضان عال ويضخ مياه كثيرة لغسيل النهر وتجديد دورته، وسنكون قادرين أيضًا على تخوين كميات أكبر في بحيرة السد العالي، لكن علينا أن ننتظر ماذا ستفعل إثيوبيا في العام المقبل".

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وأشار نور الدين، إلى أن سير إثيوبيا بالمعدل الحالي في التخزين يعني أنها تحتاج 50 سنة من أجل تخزين 75 مليار متر مكعب لتشغيل سد النهضة، الذي وصفه بأنه سد ضخم على دولة صغيرة لا تستطيع إدارته أو تنفيذه.وأوضح أن إثيوبيا تسرّعت في إنشاء السد، واستدل على ذلك بمرور 11 عاما على بدء تشييد السد لكنها لم تخزِّن أكثر من عشرة مليارات متر مكعب، واصفا ما يجري بأنه ضجيج حول مشروع قومي فاشل.وقال إن كرما إلهيا نزل على مصر والسودان بحدوث فيضان عال هذا العام.