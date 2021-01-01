الزمالك يجتمع بنجم المصري لاتمام انتقاله فى الموسم الجديد



الزمالك يجتمع بنجم المصري الزمالك يجتمع بنجم المصري

يعقد مسؤولو نادى الزمالك جلسة ودية خلال الساعات المقبلة مع عمر كمال عبد الواحد نجم النادى المصري البورسعيدى ، من أجل إنهاء الإتفاق علي انضمام اللاعب لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد للدورى، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الجاري وإحرازه 12 هدفا مع الفريق البورسعيدي .



علم "اليوم السابع" أن النادى الاهلى دخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل ضمه لصفوف الفريق في الموسم الجديد ولكن مسؤولو الفريق الأحمر طلبوا من اللاعب الانتظار لنهاية بطولة الدورى وحسم التعاقد معه.



وكان مسئولو الزمالك دخلوا فى مفاوضات جادة مع عمر كمال عبد الواحد من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الحالية.



وعقد مجلس إدارة المصرى أكثر من جلسة مع اللاعب من أجل الإتفاق معه على تجديد تعاقده إلا أنها باءت بالفشل حتى الآن ، بالرغم من الرغبة القوية لمجلس الإدارة لتجديد عقد اللاعب ، خاصة بعد طلب الإدارة من على ماهر المدير الفنى للفريق والذى يعتبر الأب الروحى للاعب بالتدخل من أجل اقناعه بالتجديد فى ظل ارتفاع مستواه فى الموسم الحالى .



