رسميا .. حمدي النقاز يفسخ تعاقده مع الترجي التونسي

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صورة الخبر: حمدي النقاز
حمدي النقاز

أعلن نادى الترجى الرياضى التونسي اليوم الأربعاء فسخ تعاقد ظهيره الأيمن الدولى التونسي حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بالتراضي بين الطرفين لعدم قدرته علي تقديم الإضافة مع الفريق.

ونشر الترجى التونسي تغريدة عبر موقع التدونيات القصيرة توتير: " رسمي : فسخ عقد حمدي النقاز مع الترجي، ربي يوجهو خير".


فيما كتبت إذاعة موزاييك التونسية الظهير الأيمن حمدي النقاز توصّل إلى اتفاق مع مسؤولي الترجي الرياضي التونسي يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي قبل نهايته بسنتين.

المصدر: youm7

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