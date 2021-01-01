تعرف علي حالة الطقس غدأ

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس ، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
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