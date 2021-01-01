رغم التحذيرات من ارتفاع الأمواج .. إقبال على شواطئ الإسكندرية .. صور

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إقبال على شواطئ الإسكندرية

أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه لم يصدر قرار بغلق أى شاطئ من شواطئ الاسكندرية ، مناشدا المصطافين والمترددين على الشواطىء بضرورة الإلتزام بالتعليمات والشروط التى يتم وضعها بالشواطىء والتى من شأنها الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.



وأضاف اللواء جمال رشاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة لثكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي، لافتاً إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، جاءت علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الاكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية علي شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد علي مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.


وأكد العقيد طارق جاهين، رئيس شواطئ قطاع المنتزه ومدير شاطئ المندرة المجانى، أن الشاطئ يشهد إقبالا متزايدا منذ الإعلان عنه وتصل نسبة الإشغال به إلى 100%، مؤكدا على أن الشاطئ مجانا تماما بدون رسوم دخول أو تذاكر يتم توزيع كمامات وأكياس للقمامة على الرواد، مع توافر منظومة إنقاذ تصل إلى 7 غطاسين منتشرين بطول الشاطئ لتوجيه المصطافين إلى المناطق الآمنة للسباحة.


وشهدت شواطئ الاسكندرية وجود التيارات المائية التى تؤدى الى وجود مناطق غير أمنة للسباحة و لذلك تم إخلاء المناطق الغير امنة على الشاطئ وتوجيه المصطافين للسباحة فى المنطقة الأمنة .


كما شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المصطافين، حيث استقبلت الشواطئ المصطافين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت نسبة إشغال الشواطئ الى 100% .
https://www.facebook.com/watch/?v=2284375768363939

المصدر: youm7

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