محافظة قنا .. حزمة من إجراءات احترازية لارتفاع منسوب النيل



ارتفاع منسوب النيل ارتفاع منسوب النيل



أعلنت اليوم “الاربعاء”إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وتم تفعيل دور غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة علي مدار الساعة.



زيادات محتملة



من جانبه أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الرى تراقب عن كثب منسوب المياه في نهر النيل مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف للتعامل مع أية زيادات محتملة في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طارئ.

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وأشار محافظ قنا، إلي أنه تم التنبيه على المسئولين والمواطنين بإتخاذ اللازم نحو إخلاء جميع المبانى من منازل وحظائر مواشى وكذا أى تشوينات للمحاصيل الزراعية على أراضى طرح النهر حفاظا على أرواح المواطنين.غرفة العملياتوأوضح المحافظ أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع الموقف أولا بأول مع الجهات المعنية لرصد أية تغيرات في منسوب مياه النيل ومن ثم إصدار بيانات إعلامية تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين وفقا لما يتم رصده من تغيرات.ونبهت المحافظة علي المواطنين المقيمين على أراضى طرح النهر أو من لديهم أراضى زراعية ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث أضرار قد تؤدى إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.رفع درجة الاستعدادوأشار الي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لمواجهة إرتفاع منسوب المياه في نهر النيل خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إعلان وزارة الموارد المائية والرى برصد زيادة في معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواردة لبحيرة ناصر مما يستدعى ضخ كميات إضافية من المياه في مجرى نهر النيل الأمر الذى قد يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر وبعض الجزر المنخفضة.يذكر أن وكالة الأنباء السودانية "سونا" أكدت أن منسوب النيل عند الخرطوم، أمس الثلاثاء، تجاوز 17.10 مترًا، متجاوزًا بذلك منسوب الفيضان بـ 60 سنتمترًا، حيث أكدت لجنة الفيضان بوزارة الري السودانية أن ذلك يعني أن على القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس والممتلكات.وذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري السودانية أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 629 مليون مترًا مكعبًا، حيث حدثت زيادة طفيفة في منسوب مياه النيل الأزرق، صباح اليوم الثلاثاء، عند محطة ود العيس بولاية سنار، وارتفع منسوب المياه إلى 17،32 مترًا بزيادة 4 سنتيمترات عن منسوب أول أمس الاثنين، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 250 مليون مترًا مكعبًا.منسوب النيلكما نقص تصريف المياه عند خزان الروصيرص 12 مليون مترًا مكعبًا، ليصل إلى 627 مليون مترًا مكعبًا مقارنة بأمس الثلاثاء، حيث وصلت كمية المياه إلى 639 مليون مترًا مكعبًا، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 717 مليون مترًا مكعبًا مقابل 702 مليون مترًا مكعبًا أمس الاثنين، بزيادة بلغت 15 مليون متر مكعب.