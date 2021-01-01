رئيس ريال مدريد ينفي تسببه في رحيل ميسي عن برشلونة



ميسي ميسي

حرص فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على الرد علي خاومي لوبيز، عضو مجلس إدارة برشلونة الذي استقال مؤخرًا، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.



وفشل نادي برشلونة في تجديد عقد ميسي، بسبب لوائح رابطة الليجا الخاصة بالرواتب، ووجه لوبيز اتهامًا لبيريز، بأنه لعب دورًا في رحيل ميسي إلى سان جيرمان، مؤكدا أنه عمل مع فيران ريفيرتير، المدير التنفيذي للنادي الكتالوني، من أجل إقناع خوان لابورتا رئيس برشلونة بعدم تجديد عقد الأرجنتيني.



كما اعتبر لوبيز أن بيريز فعل ذلك، من أجل تسهيل ضم كيليان مبابي للميرينجي.

قد يعجبك أيضا...

بيان فلورنتينو بيريزوقال بيريز، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي: "ما يقال عن كوني صديقًا لفيران ريفيرتير، المدير التنفيذي لبرشلونة، أمر كاذب".وشدد: "لم أقابله سوى مرتين، واحدة منذ أربعة أشهر والأخرى يوم السبت الماضي في برشلونة، في وجود رئيس النادي خوان لابورتا، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي.. وكان ذلك بعد إعلان برشلونة رحيل ميسي".وأشار رئيس ريال مدريد: "بالتالي، من المستحيل أن أكون قد أثرت بأي شكل من الأشكال، على قرار رحيل ميسي، أو أي قرار آخر يخص برشلونة".ميسي يجتاز الكشف الطبيوبمجرد وصول ميسي إلى ساحة حديقة الأمراء أمام الفندق الذي سيقيم فيه، هتفت الجماهير بإسمه ورددت الأهازيج ترحيبا بوصوله إلى نادي العاصمة الفرنسية.واجتاز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الفحص الطبي الذي أقيم اليوم بالمستشفى الأمريكي بالعاصمة الفرنسية قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله في صفقة مجانية لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن اللاعب نجح في الفحص الطبى ولم يعد هناك أي أمور أخرى قبل الإعلان الرسمي.تفاصيل عقد ميسيوأشارت التقارير الفرنسية إلى أن ليونيل ميسي وقع على عقد حتى 2023 مع خيار التمديد لمدة عام إضافي براتب 35 مليون يورو في الموسم ولكن حتى الآن لم يعلن النادي الفرنسي بشكل رسمي.ومن المقرر أن يتوجه لملعب الأمراء من أجل التوقيع على عقود انتقاله رسميًا إلى باريس سان جيرمان ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال ساعات.وواصلت الجماهير التواجد في ساحة حديقة الأمراء استعدادًا للإعلان الرسمي عن توقيع اللاعب حيث يتواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية لتوقيع الكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستكون الأكثر إثارة بعدما انفصل اللاعب عن برشلونة الإسباني.كما تحتشد بعض الجماهير ووسائل الإعلام أمام المستشفى الأمريكي بباريس الذي يتواجد حاليًا بها للخضوع الى الكشف الطبي قبل إعلان الصفقة رسميًا.