طريقة عمل الليمون المخلل بمذاق شهي

طريقة عمل الليمون المخلل..المخللات من الأطباق التى تفتح الشهية على مائدة الطعام، حيث تضفىمذاق لا مثيل له للطعام، وعادة تحرص ربات البيوت على تحضيرالمخللات فى المنزل، خاصة الليمون المخلل.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الليمون المخلل.



مكونات الليمون المخلل:

١٠ ليمون أصفر مقطع أربع قطع ومنزوع البذور

٢ فلفل أخضر حار قطع صغيرة

نصف كوب خل

نصف كوب زيت الخردل

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة حبوب الخردل

ملعقة كبيرة شمر

ملعقة كبيرة حلبة

ملعقة كبيرة كمون حب

ملعقة كبيرة بذور النخوة

طريقة عمل الليمون المخلل:-- نضع البهارات الصحيحة في مقلاة ونضعها النار هادئة ثم نحمص البهارات الصحيحة حتى تخرج منها الرائحة.- نضع البهارات المحمصة في صحن حتى تبرد ثم نطحن طحن خشن.- بعدها نضع قدر فيه ماء حار يطبخ ثم نضع على القدر قدر ثاني فيه ليمون وخل وملح، ونطبخ الليمون في حمام مائي لمدة ربع ساعة.- نضع زيت الخردل في المقلاة حتى يسخن ثم نضيف حبوب الخردل ثم نضيف الليمون المطبوخ ثم جميع البهارات.- نضع الليمون يبرد ثم نضعه في البرطمان ونغلقه بإحكام ونضع البرطمان في الشمس لمدة يومين أو ثلاثة ايام.- ثم ندخل البرطمان في الثلاجة لوقت الاستعمال.فوائد الليمونولليمون فوائد عديدة، منها:-1- الليمون مصدر جيد لفيتامين (C)توفر الثمرة الواحدة من الليمون، نحو 31 ملج من فيتامين (C)، والذي يمثل 51 ٪ من المدخول اليومي للجسم، وتظهر الأبحاث أن تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بفيتامين (C) يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.ومع ذلك، ليس فقط فيتامين (C) الذي يعتقد أنه جيد لقلبك. يمكن لمركبات الألياف والنباتات في الليمون أن تخفض بشكل كبير بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، وفقا لموقع "Healthline".2- يساعد في خفض الوزنيساعد الليمون على إنقاص الوزن، حيث يحتوي على ألياف "البكتين" القابلة للذوبان والتي تتوسع في معدتك، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.3- منع حصى الكلىحصى الكلى عبارة عن كتل صغيرة تتشكل عندما تتبلور منتجات النفايات وتتراكم في كليتك، ويساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على منع حصوات الكلى عن طريق زيادة عدد مرات التبول وزيادة درجة الحموضة البولية، وخلق بيئة أقل ملاءمة لتشكيل حصوات الكلى.4- يقي من فقر الدمفقر الدم الناتج عن نقص الحديد شائع جدًا. يحدث عندما لا تحصل على ما يكفي من الحديد من الأطعمة التي تتناولها، ويحتوي الليمون على بعض الحديد، لكنه يمنع فقر الدم في المقام الأول عن طريق تحسين امتصاصك للحديد من الأطعمة النباتية.كما يساعد أمعاءك على امتصاص الحديد من اللحوم والدجاج والأسماك (المعروفة باسم حديد الهيم) بسهولة شديدة، بينما الحديد من مصادر النبات (الحديد غير الهيم) ليس بهذه السهولة. ومع ذلك، يمكن تحسين هذا الامتصاص عن طريق تناول فيتامين C وحمض الستريك.5- الحد من مخاطر السرطانقد يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات على منع بعض أنواع السرطان، ووجدت بعض الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يتناولون أنواعا مختلفة من الحمضيات يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان، في الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار، تسببت العديد من مركبات الليمون في قتل الخلايا السرطانية.6- تحسين صحة الجهاز الهضمييتكون الليمون من نحو 10 ٪ من الكربوهيدرات، ومعظمها في شكل الألياف القابلة للذوبان والسكريات البسيطة، فالألياف الرئيسية في الليمون هي "البكتينط، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان المرتبطة بفوائد صحية متعددة.يمكن أن تحسن الألياف القابلة للذوبان صحة الأمعاء وتبطئ عملية هضم السكريات والنشويات. مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.