عمل الأيس كريم بعدة طرق من مطبخ الشيف آسيا



عمل الأيس كريم عمل الأيس كريم



الآيس كريم والمانجو، هما أجمل ما في الصيف بالنسبة للجميع، خاصة عندما يجتمعان، في كوب واحد من ٱيس كريم المانجو، وهو ما يبحث عنه الجميع، ويعد ايس كريم المانجو من الاصناف المميزة؛ والذي يبحث عن طريقة عمله معظم ستات البيوت، فتعد طريقة عمل ايس كريم المانجو من أكثر الطرق المطلوبة.



طريقة عمل آيس كريم المانجو





وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل آيس كريم المانجو في البيت، بطعم مميز.

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مكوّنات عمل آيس كريم المانجو:مانجو 3 حبّات - 1.5 كريمة خفق - نصف كوب سكر - ملعقة كبيرة فانيلياطريقة عمل آيس كريم المانجو:1- قشّري المانجو ثمّ قطّعيها إلى قطع متوسّطة في وعاءٍ صغير.2- اهرسي المانجو جيّدًا ثمّ أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكوّنين جيّدًا.3- أخفقي الكريمة جيّدًا في وعاءٍ كبير.4- أضيفي السكر إليها واخفقي من جديد حتى تتكاثف.5- أضيفي مزيج المانجو بعدها وخلاصة الفانيليا وامزجي المكوّنات جيّدًا باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.6- ضعي المزيج في حاوية مخصصة للثلاجة ثمّ ضعيها في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 4 ساعات.7- اخرجي بعدها مزيج المانجو ثمّ ضعيه في الخلاط الكهربائي.8- اخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا.9- أعيدي الآيس كريم إلى الحاوية ثمّ إلى القسم الأعلى من الثلاجة.10- قدّمي الآيس كريم عندما يصبح جامدًا.آيس كريم الفانيلياوتقدم الشيف آسيا طريقة عمل ايس كريم الفانيليا.مكونات عمل آيس كريم الفانيليا:كوب واحد من الحليب.كوبان من الكريمة (كريمة خفق الحلويات)ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو بودرةثلاثة أرباع الكوب من السكر.صفار أربع بيضات. كوب من القشطة.طريقة عمل ايس كريم الفانيليا:نضع الحليب، والكريمة والفانيليا في قدر مناسب على نار متوسطة الحرارة.تقلب المكونات جيدًا حتى يصبح المزيج دافئًا.يوضع صفار البيض والسكر في وعاء آخر، والبدأ بالخفق إلى أن يتجانس الخليط.نسكب كوب من خليط الحليب الساخن على خليط الصفار والسكر، مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.يسكب الخليط على باقي الحلييب في القدر الأول ونقلب المكونات على نار متوسطة إلى أن تختلط المواد جيدًا.نستمر بالتقليب مع تخفيف الحرارة مدة لا تزيد عن ثمان دقائق، حتى يصبح المزيج سميكًا دون غليان.نضع القشطة فوق المكونات بعيدًا عن مصدر الحرارة، ونقلب المكونات مرة أخرى.نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة مناسبة إلى طبق مناسبيغطى الطبق بالنايلون ويوضع بالثلاجة عدة ساعات إلى أن يبرد تمامًا.يوضع الخليط في آلة تحضير الآيس كريم ليصبح جاهزًاويمكن إضافة الشوكولاته المذابة أو المكسرات أو الفواكه؛ للحصول على عدة نكهات مختلفة بعض إضافتها للخليط.