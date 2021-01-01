تعرفي علي الوصفات الطبيعية لعلاج اسمرار اليدين فى الصيف



علاج اسمرار اليدين فى الصيف علاج اسمرار اليدين فى الصيف



في الصيف، لا تؤدي الحرارة إلى تجفيف أجسامنا فحسب، بل تجعل بشرتنا باهتة وجافة أيضًا، كما تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الشمس في صبغ بشرتنا بشكل ملحوظ، مما يزيد من خطر الشيخوخة المبكرة، خاصة اليد التي تتعرض بشكل مباشر للأشعة الضارة، وهو ما يتطلب وصفات طبيعية لعلاج اسمرار اليدين فى الصيف وتصبغهما.



وفي هذا التقرير نقدم وصفات طبيعية لعلاج اسمرار اليدين في فصل الصيف، بطرق آمنة، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع e times.



يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، بينما يعمل الكركم على تحسين لون البشرة غير المتكافئ.

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وللاستخدام خذي وعاء من الزبادي وضيفي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وامزجيهما معًا وضعي المزيج على يديكِ، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء.وصفة عصير الليمونيحمي فيتامين سي الموجود في عصير الليمون خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، لذلك خذي وعاءً من عصير الليمون الدافئ وانقعي يديك فيه لمدة 15 دقيقة تقريبًا، اشطفي يديك بالماء البارد وتأكدي من ترطيب بشرتك بعد ذلك لأن عصير الليمون الحمضي يمكن أن يجعل بشرتك جافة.وصفة عجينة اللوزاللوز غني بالفيتامينات التي تحمي البشرة وتحسن صحة الجلد، خذي من 5 إلى 6 حبات من اللوز وانقعيها طوال الليل، امزجي اللوز بكمية صغيرة من الحليب لعمل عجينة، ضعي العجينة واتركيها طوال الليل واغسليها بالماء النظيف.خشب الصندل ومسحوق الكركمخذي ملعقتين صغيرتين من مسحوق خشب الصندل ومسحوق الكركم واخلطيهم جيدًا. ضيفي من 2 إلى 3 قطرات من ماء الورد واخلطيهم معًا لصنع عجينة سميكة.ضعي العجينة على يديك واتركيها لمدة 30 دقيقة، اشطفيها بالماء، ستعمل هذه العجينة على تحسين بشرة الجلد وعلاج المناطق المتضررة.جل الصبارمضادات الأكسدة الموجودة في جل الصبار تحمي خلايا الجلد من التلف وتساعد في إزالة التصبغ، وللاستخدام خذي القليل من جل الصبار الطازج من عصارة أوراق الصبار وقومي بتطبيقه على يديك، اتركيه طوال الليل واغسليه بالماء النظيف في الصباح.معجون الخيارالخيار غني بالفيتامينات التي يمكن أن تنعش بشرتك وتساعد في استعادة التوهج المفقود، وللاستخدام خذي بضع قطرات من عصير الخيار وضيفي إليه بضع قطرات من عصير الليمون، وضعي العجينة على يديك واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل شطفها.