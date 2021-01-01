أجابة البنات عن عادات الزواج اللى عاوزين يغيروها



عادات الزواج عادات الزواج

قد تختلف مراسم الزواج من محافظة إلى أخرى، ولكن تظل بعض العادات ثابتة، فبمجرد أن يعلن الطرفين ارتباطهما، يبدأ كل منهما فى التحضير للحظتهم المنتظرة، بدءًا من الشبكة وصولًا إلى التجهيزات المختلفة بالمنزل وحفل الزفاف.



فى الوقت الحالى أصبحت عادات الزواج المصرية عبئًا على بعض الشابات والشباب، لما تستلزمه من تكاليف مادية ضخمة، وهو ما دفع إحدى الفتيات لتوجيه سؤال على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى النسائية، عن أبرز عادات الزواج التى يرغبن فى تغييرها، وجاءت الإجابات كالتالى:



قالت "منة" عما تريد تغييره من عادات الزواج: "إن البنت ماتشاركش العريس الجهاز والفرش، هو يفرش البيت كله من A to Z ويعمل زي ما الشرع بيقول، ونلغي التحكمات والشروط اللي العروسة وأهلها بيحطوها للشاب، ويحملوه فوق طاقته، ونسيبه يفرش على أد مقدرته، ومايبصوش أختها جابت إيه وبنت خالتها عملت إيه، لأ كل واحد يمشي حسب ظروف ابن الناس اللي داخل البيت من بابه وربنا بيكرم وبيرزق من وسع لو نيتهم فعلاً خير".

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وأجابت "أسماء" قائلة: "النيش بس ممكن نقلبوا مكتبه عادي، وحاجة النيش تتلغي زي الصيني والأركوبال والكاسات لوازم النيش يعني وكمان السفرة، وياريت بلاش بزخ كمان اللي بيجيب غسالتين وثلاثة مش هنقلب الشقه معرض أجهزة كهربائية".عادات الزواجوأجابت "إيمان" قائلة: "الجواز نفسه بسيط، بس التكاليف اللى بتثبت أن بنتنا غالية أو إن عريس لازم يصرف دم قلبه عشان يعرف إن الجواز مش سهل ديه اللى ممكن نلغيها، فى المقابل لازم يكون فى وعى كامل للعريس بإن الموضوع مسئولية، وإن المسئولية مش سجن، ويتقبل الطرف الآخر بشكل صحيح مش من خلال خبرة أصحابه أو أشخاص ليهم تجارب مش مرضية عن الموضوع، وإن المسئولية والاستقرار والرضا والسعادة كلهم عملة واحدة".وأضافت: "بالنسبة للعروسة لازم تكون على وعى إنها لما تتجوز هتتجوز عائلة مش شخص، وإن التقدير والاحترام ليهم ده واجب ومسئولية من نوع مختلف، وإن الزوج مش العصاية السحرية اللى هيحقق كل الأحلام الوردية وغير الوردية، ولازم تعرف إنه مختلف، وتتقبل ده، ويكونوا هم الاثنين على قدر من الوعى إن لكل واحد مساحته الشخصية اللى يقدر يستمتع بيها، ويتقبلوا اختلافهم لأن ده سنة الحياة وسنة الله فى الأرض، ويعرفوا إنهم هيعيشوا كام يوم على الأرض فيعيشوهم فى رضا وروقان، وإن حياتهم تخصهم فبلاش تدخلات الآخرين وآرائهم فى حياتهم".وقالت "منى": "نلغي أنه الجواز من غير ما يكون الطرفين عارفين يعني إيه جواز، يعني إيه مسئولية، يعني إيه احترام، يعني إيه تفاهم، يعني إيه رحمة، يعني إيه تقبل للطرف الآخر، ومش لازم يكون نسخه مني، وإن مشاكلنا مش لازم الأهل يتدخلوا في الصغيرة والكبيرة، وإننا نكون عون لبعض في الشدائد".