السمك الماكريل .. طرق مختلفة لـعمله



السمك الماكريل السمك الماكريل

تعتبر السمك الماكريل المقلي من أشهى أنواع الأسماك التي يمكن أن تحضريها في منزلك، ويعتبر سمك الماكريل أحد أنواع الأسماك المشبعة،



وقدم العديد من الشيفات طرق مختلفة لعمل السمك الماكريل المقلي والسنجاري، بالزيت والليمون، وفيما يلي سنقوم بتقديم طرق مختلفة لعمله باحترافية في المنزل.







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طريقة عمل سمك الماكريلمكونات طريقة عمل سمك الماكريلشرائح فلفل رومي2 حبات طماطم شرائح2 حبات جزر مبشور2 حبات بصل جوانحشرايح ثوم ليمونم ص كمونملح حسب الرغبةم ص بابريكام ص ثوم بودرةم ص بهارات سمكزيتطريقة عمل سمك الماكريل :1- يغسل السمك جيدا ، ويتم وضعه في مائه وليمون وخل وملح لكي نتخلص من الزفرة، ونقوم بإخراجها من الماء.2- نقوم بتجهيز ورق فويل ووضع سمك الماكريل بداخله، ونقوم بوضع كمون وملح وثوم مفروم وباقي التوابل ونضعهم على السمكة.3- نحضر شرائح البصل والفلفل الأخضر والطماطم والجزر المبشور والليمون، ونقوم بوضعها على سمك الماكريل، ونقوم بوضع باقى التوابل عليها مع رشة زيت على الوجه.4- نقوم بتسخين الفرن، قم لإغلاق ورق الفويل على سمك الماكريل ، ووضعها في صينية، داخل الفرن لمدة ساعة، حتى تنضج تماما.فوائد سمك الماكريلمن فوائد سمك الماكريل، أنه من أفضل واقوى مصادر الـ"أوميغا 3"، التي تنظم الدورة الدموية وتخفف أعراض التهاب المفاصل، وتعالج أزمة عدم انتظام ضربات القلب، تحد أيضاً من التعرض للاكتئاب.وتعتبر =هم فوائد سمك الماكريل أنه يساهم في انخفاض فرصة إصابة الإنسان بأمراض مزمنة، خاصة مرض ارتفاع السكر في الدم (السكري)، حيث يحتوي على مواد تنظم مستوى الجلوكوز في الدم.وبالنسبة لمرضى الضغط العالي، فإن سمك الماكريل وجبة غذائية ودواء في الوقت نفسه، فهو يعيد ضبط مستويات الضغط الدم، بفضل التركيزات العالية من مادة البوتاسيوم الذي يحتوي عليه لحم سمك الماكريل الشهي.ويعرف مرضى سرطان الأمعاء أكثر من غيرهم فوائد سمك الماكريل، فهو من المصادر الطبيعية القليلة التي تحتوي على تركيزات عالية من فيتامين D، وأثبت الدراسات العلمية أن ارتفاع نسبة هذا الفيتامين تحديداً، تعطي فرصة أكبر لمواجهة المرض لدى المصابين بسرطان الأمعاء.ومن أفضل فوائد سمك الماكريل أن الأسماك الزيتية ، مثل السلمون والماكريل والأنشوجة والسردين والرنجة والسلمون المرقط، تحتوي على مستويات عالية من دهون أوميغا 3 المفيدة للحامل.طريقة عمل السمك الماكريل سنجاريمكونات طريقة عمل السمك الماكريل سنجاري :كيلو من سمك الماكريل.1 بصلة كبيرة مقطعة.طماطم مقطعة.ملعقة كبيرة من الكرفس.قرن من الفلفل الحار.ملعقة كبيرة من الجزر المبشور.ملعقة كبيرة من الخل.ملعقة من الكمون.بهارات السمك.ملح.طريقة عمل السمك الماكريل سنجاري :1- يتم غسل السمك بشكل جيد بالماء وبعد ذلك يتم فتح السمك بالسكين إلى نصفين من أسفل ولكن يجب أن لا تنفصل السمكة عن بعضها البعض.2- نضيف البصل والليمون المقطع لـ السمك الماكريل من الداخل والبهارات السابقة، ويتم تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض قبل وضعها داخل السمك.3- ثم نقوم بلف السمك الماكريل في ورق فويل، ونقوم بإدخالها في الفرن في درجة حرارة 180 درجة مئوية.4- وعندما الماكريل وتنضج في الفرن ويحمر وجهها، تقدم مع الأرز الصيادية والطحينة.طريقة عمل السمك الماكريل بالزيت والليمونمكونات طريقة عمل السمك الماكريل بالزيت والليمونكيلو من سمك الماكريل5 فصوص من الثومثمرتان من الليمون مقطع شرائحثمرتان من البصل مقطع شرائحثمرتان من الفلفل الحارثمرتين من الطماطم مُقطعة شرائححزمة من الشبتنصف ملعقة من الشطة حسب الرغبةملعقتان كبيرتان من زيت الزيتونملعقتان كبيرتان من عصير الليمونملعقة كبيرة من الكمونالقليل من بشر الليمونطريقة عمل السمك الماكريل بالزيت والليمون :1- نحضر وعاء عميق، ويضاف الفلفل الحار مع عصير الليمون والكمون والشطة.2- يتم مزج جيدًا قبل إضافة المكونات الأخرى.3- يضاف كلًا من الثوم والشبت المفروم ويتم خلطهم مرة أخرى ثم يضاف بشر الليمون.4- تضاف نصف الكمية على السمك والنصف الآخر على الخضروات، ثم يوضع السمك الماكريل في صينية مدهونة بالزيت وعليها حلقات من البصل والطماطم والفلفل، ويتم رش القليل من زيت الزيتون على الوجه.5- يتم إدخال الصينية في الفرن الساخن مسبقًا حتى تمام النضج.طريقة عمل السمك الماكريل المشوي بالردةمكونات طريقة عمل السمك الماكريل المشوي بالردة :سمك ماكريلردةكمونبصلثومفلفل حارفلفل رومىطماطمملحفلفل اسودليمونخلكزبرة ناشفةطريقة عمل السمك الماكريل المشوي بالردة :1- نضرب الثوم مع الليمون والكمون والخل والملح والفلفل الأسود ونتبل به السمك بدون فتحه.2- نعطي السمك الماكريل كله بالردة جيدا مرتين ونضع عليه زيت ونشويه على الجريل حتى يأخذ لون الشوى.3- ندخل السمك الماكريل الفرن ليستكمل التسوية.4- نضرب الثوم والبصل والكمون والكزبرة الناشفة والليمون والخل والملح والفلفل والطماطم والفلفل الحار والفلفل الرومى ونضعها داخل السمك الماكريل عندما نخرجها من الفرن .