تعرف علي مشروب ينسف دهون البطن سريعا



دهون البطن دهون البطن



يمكن للدهون الحشوية المعروفة أيضًا باسم دهون البطن، أن تمهد الطريق لمضاعفات خطيرة، لذا من الضروري أن تتجنبيها، ثبت أن هناك مشروبا ساخنا يقلل "بشكل ملحوظ" من دهون البطن خلال أسابيع من تناوله.



وطبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقريرا مطولا اليوم حول أضرار السمنة والدهون الزائدة التى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تقليل الكمية التي تحملها أمر بالغ الأهمية، فهذه الدهون أكثر صلابة من الدهون الموجودة تحت الجلد، والتي تقع تحت سطح الجلد مباشرة.



الدهون الحشوية مجاورة للأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء ومع ذلك، يمكنك خرق دفاعاتها من خلال اتخاذ قرارات غذائية معقولة.

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txtفوائد شفط دهون الظهر على الصحة العامةtxtخبر سار .. مادة في أحد المواد المنبهة تقضي على دهون البطنمشروب ينسف الدهون الحشوية فى البطنقال باحثون في دراسة نشرت في مجلة Nutrients، إن مكونات حبوب البن المحمصة أو الخضراء التي تعزز تقليل الدهون في البطن غير واضحة.لقد درسوا آثار الاستهلاك اليومي للقهوة المخصب بأحماض الكلوروجينيك (CGA) - المغذيات الدقيقة الموجودة بكثرة في القهوة، على الدهون الحشوية في تجربة عشوائية مزدوجة التعمية ومضبوطة.في دراسة مزدوجة التعمية، لا يعرف المريض ما إذا كان يتلقى العلاج التجريبي، أو العلاج القياسي، أو العلاج الوهمي، ولا يعرف طبيبه، تم تخصيص الرجال والنساء الأصحاء ذوي الوزن الزائد بشكل عشوائي لمجموعات القهوة عالية CGA أو المجموعة الضابطة.تم تناول القهوة الفورية مرة واحدة يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، وتم تحليل منطقة الدهون الحشوية في الأساس وفي 12 أسبوعًا، وأكمل 142 شخصًا التجربة.وجد الباحثون أن منطقة الدهون الحشوية، ومنطقة الدهون الكلية في البطن، ووزن الجسم، ومحيط الخصر انخفضت بشكل ملحوظ، علاوة على ذلك، كانت التغييرات في الدهون الحشوية عند خط الأساس (بداية الدراسة) إلى 12 أسبوعًا أكبر بشكل ملحوظ في مجموعة CGA مقارنة بالمجموعة الضابطة، لم تحدث أحداث سلبية شديدة.كتب الباحثون أن "استهلاك القهوة عالية CGA لمدة 12 أسبوعًا من قبل البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن قد يقلل من VFA [منطقة الدهون الحشوية].نصائح غذائية عامةلتعظيم فوائد شرب القهوة، يجب أن تلتزم بنظام غذائي يكسر البطن بشكل عام، "إذا كنت ترغب في تقليل الدهون الحشوية دهون البطن، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية (طاقة) أكثر مما تستهلكه، وتناول أنواع الطعام المناسبة"، لجسم صحي عليك محاولة تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضار كل يوم، وإدراج الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.تناولي بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم.تناولي المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض.تناولي كميات قليلة من الزيت غير المشبع.اشربي ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.تجنبي إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.وأخيرًا، توقفي عن تناول المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف.يجب استكمال النظام الغذائي الصحي بالنشاط البدني المنتظم.يجب أن تحاولي المشاركة في 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة، على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.المشي السريع لممارسة التعرق، والتنفس بقوة أكبر وتسريع معدل ضربات قلبك أو ركوب الدراجات للعمل بدلاً من ركوب السيارة.