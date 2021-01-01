من دار الإفتاء روشتة شرعية .. للتتغلب علي السرحان والسهو في الصلاة

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صورة الخبر: السرحان والسهو في الصلاة
السرحان والسهو في الصلاة


يعاني بعض المصلين من مشكلة عدم الخشوع في الصلاة والسرحان في الصلاة وذلك بسبب ضغوط وهموم الحياة اليومية ، بالإضافة الى وساوس الشيطان ، البعض قد يضطر الى إعادة الصلاة والبعض لا يعيدها ، إلا أنه لم يرد نص في السنة بإعادة الصلاة حال عدم الخشوع فيها .



قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السرحان في الصلاة يأتي من الشيطان يحاول أن يفقد الإنسان تركيزه، وهذه المسألة تحتاج أن ينظر المصلي محل السجود.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ماذا أفعل لحل مشكلة شرود الذهن في الصلاة؟"، أن المصلي عليه أن يحاول مجتهدا ألا يفكر في أمور الدنيا أثناء الصلاة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وله أن يقرأ ويصلي بصوت مرتفع قليلا لو كان كثير السرحان.



ما علاج السرحان في الصلاة؟

سؤال ورد للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية.
وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن انشغال المُصلي بأفكار أو وساوس شيطانية، عادة ما تؤدي به إلى السهو والحرمان من الخشوع في الصلاة.

وأضاف لو كانت هذه الوسوسة من الشيطان وليست حديث نفس، فإنها ستزول مباشرة بمجرد الاستعاذة بالله ، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الوسوسة حديث نفس فستظل تراود المصلي عن صلاته، لذا على الإنسان أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضًا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.

وأجاب عن سؤال آخر : "تأتيني أفكار أثناء الصلاة تلهيني عنها، وتجعلني أسهو كثيرًا، وأستعيذ بالله من الشيطان، لكن تلك الأفكار تظل تراودني؟"، موضحا أنه على المُصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في حال راودته الوساوس الشيطانية، ويكمل صلاته ، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة".

المصدر: elbalad

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