رفعت شركة سامسونج الستار عن معالجها الجديد، Exynos W920 ، بتقنية 5 نانومتر والموجهة إلى الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.
تقول الشركة الكورية إن هذا المعالج هو الأول من نوعه بتقنية EUV مع تقنية 5 نانومتر للأجهزة القابلة للارتداء، وسيحمل معه مودم اتصال LTE في نفس الرقاقة.
سيحمل المعالج في نفس الرقاقة نواتي Cortex-A55، بالإضافة إلى معالج رسومات Mali-G68، ومعالج Cortex-M55 مخصص لتشغيل الأجهزة بشكل متواصل دون استهلاك الكثير من البطارية. وهذه المزايا ستمنح المعالج الجديد أداء أقوى بنسبة 20% وأداء رسومات أكبر 10 مرات من الجيل السابق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سامسونج تكشف عن معالج بتقنية 5 نانومتر للساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق