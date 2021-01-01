مرض نادر ومرعب ينهي حياة مواطنين أمريكيين



مرض استوائي نادر مرض استوائي نادر

لم يلتقط العالم أنفاسه بعد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى عاد القلق يتزايد لدى العلماء الأمريكيين بسبب وصول مرض استوائي نادر بعد أن قتل شخصًا ثانيًا في غضون أسابيع.



لم يتم تتبع مرض “الكَلْم المداري” على الإطلاق في الولايات المتحدة ، لأنه يزدهر عادة في جنوب آسيا وشمال أستراليا ومنطقة البحر الكاريبي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



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لكن مواطنًا أمريكيًا آخر مات الآن بسبب المرض في فترة قصيرة مقلقة في جورجيا، كما تم تتبع الحالات في كانساس ومينيسوتا وتكساس ، مما يشير إلى أنها قد تنتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) إنها تحقق على وجه السرعة في تفشي المرض، وطلبت من البوفين التحقق من داء الكَلَم في كل بكتيريا لا تستجيب للمضادات الحيوية.ويقال إن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم مرضى السكري ، أو المصابون بأمراض الكبد أو الكلى ، أو أمراض الرئة المزمنة ، أو السرطان ، أو غير ذلك من حالات ضعف المناعة.تشمل الأعراض السعال وقصر النفس والتعب والغثيان والقيء والحمى والطفح الجلدي في الجسم، وقد طلبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من الأطباء البحث عن كل تلك الأعراض لدى المرضى الذين ربما أصيبوا بمرض استوائي مرعب.يشعر العلماء بالحيرة بشكل خاص من حقيقة أن المرض وجد طريقه إلى المرضى الذين لم يسافروا خارج الولايات المتحدة.تم تشخيص الحالة الأولى في مارس ، حيث أكد مركز السيطرة على الأمراض وفاة المرض في أواخر يوليو في إعلانه الأخير.على الرغم من العثور على الأمراض في أشهر مختلفة متباعدة ، قال مركز السيطرة على الأمراض إن العمل المخبري أظهر أن العدوى كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وربما كانت قائمة على الاتصال.كانت الحالات الأخرى الوحيدة المعروفة لداء الكَلْم في أمريكا في جزر فيرجن البعيدة ومنطقة البحر الكاريبي في بورتوريكو، وعادة ما يتم مشاهدة ما يقرب من 12 حالة من حالات المرض كل عام بين الأمريكيين ، وتعزى جميعها تقريبًا إلى السفر إلى الخارج إلى الأماكن الحارة، لكن الأمر مختلف هذه المرة ، حيث يبدو أنه ينتشر بكثرة داخل الولايات المتحدة.