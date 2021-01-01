كشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني أن هناك فيروس خطير يسمى Trojan أو "حصان طروادة " يتميز بنشاط غريب بين التطبيقات مما يجعله يتسلل ويقوم بسرقة حسابات المستخدمين على فيسبوك.
وبحسب موقع Tech Radar فإن الباحثين في شركة Zimperium الأمنية قد اكتشفوا أن فيروس حصان طروادة استطاع أن يخدع أكثر من 10 آلاف مستخدم في حوالي 140 دولة حول العالم.
ويقوم فيروس حصان طروادة النشط بإخفاء نفسه في التطبيقات الخاصة بهواتف أندرويد ، ويحول نفسه إلى روابط خبيثة إلا أن يتوزع داخل التطبيقات من خلال كل من Google Play ومتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية ، حيث يستطيع سرقة حسابات المستخدمين على فيسبوك واختراق بيانتهم الشخصية.
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التعليقات على احذر.. فيروس خطير يسرق حسابات المستخدمين على فيسبوك
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