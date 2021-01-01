كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تستعد لأن تطلق هاتفا جديدا، بخلاف ما تنوي إطلاقه من سلسلة "بيكسل 6"، وسيكون ذلك الهاتف بسعر اقتصادي تنافسي.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" تستعد لأن تطلق هاتفها "بيكسل 5 أيه"، في 26 أغسطس/آب الجاري، بسعر يصل إلى 450 دولار أمريكي.
أما بالنسبة لمواصفات هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" سيكون بشاشة قياسها 6.4 بوصة، والمزودة بمعالج من نوع "سنابدراغون 765" تدعم الجيل الخامس.
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التعليقات على تقارير: غوغل تجهز إطلاق هاتف جديد بخلاف سلسلة "بيكسل 6" وبسعر تنافسي
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