تقارير: غوغل تجهز إطلاق هاتف جديد بخلاف سلسلة "بيكسل 6" وبسعر تنافسي

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صورة الخبر: تقارير: غوغل تجهز إطلاق هاتف جديد بخلاف سلسلة "بيكسل 6" وبسعر تنافسي
تقارير: غوغل تجهز إطلاق هاتف جديد بخلاف سلسلة "بيكسل 6" وبسعر تنافسي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "غوغل" الأمريكية تستعد لأن تطلق هاتفا جديدا، بخلاف ما تنوي إطلاقه من سلسلة "بيكسل 6"، وسيكون ذلك الهاتف بسعر اقتصادي تنافسي.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" تستعد لأن تطلق هاتفها "بيكسل 5 أيه"، في 26 أغسطس/آب الجاري، بسعر يصل إلى 450 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لمواصفات هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" سيكون بشاشة قياسها 6.4 بوصة، والمزودة بمعالج من نوع "سنابدراغون 765" تدعم الجيل الخامس.

وسيتم تزويد هاتف "غوغل" المرتقب بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وببطارية بسعة 4650 ميللي أمبير في الساعة، وسيدعم تقنيات الشحن اللاسلكي أيضا.

وسيدعم هاتف "غوغل بيكسل 5 أيه" كذلك تقنيات مقاومة للماء والأتربة الأقوى في عالم الهواتف الذكية حتى الآن.

وستطلق "غوغل" هاتفها الجديد في حدث واحد مع إطلاقها هاتفي "غوغل بيكسل 6" و"غوغل بيكسل 6 برو".

المصدر: سبوتنيك

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