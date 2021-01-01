جهاز متطور بكاميرات جبارة يكتسح سوق هواتف 5G بقوة

بدأت شركة Meizu بتوسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد 18 Pro الذي صنف كأحد أفضل الأجهزة الذكية القادرة على العمل مع شبكات 5G لهذه السنة.
ويتميز هذا الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (162/73/8.1) ملم، وزنه 189 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED دقة عرضها(3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 526 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
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