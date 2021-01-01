يرتبط انخفاض الطول في منتصف العمر بزيادة مخاطر الوفاة المبكرة، خاصة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.
تم التوصل إلى هذا الاستنتاج في دراسة أجريت على أراضي شمال أوروبا، تم تقديمها في صحيفة "غارديان". لكن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في منع هذا الانكماش ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.
يبدأ طول الناس في الانخفاض بعد بلوغ سن الخمسين، وبحلول سن السبعين تتسارع العملية. عادة ما يحدث انخفاض الطول بسبب تقلص الأقراص الفقرية، والتغيرات في الجسم. على الرغم من أن انخفاض الطول يرتبط بالشيخوخة الطبيعية، فقد أظهرت الأبحاث السابقة أنه قد يكون مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب.
قام العلماء بدارسة حالة أكثر من 2.4 ألف امرأة من الدنمارك والسويد من مواليد 1908 و1952. تم قياس الطول بدون حذاء في الصباح، في بداية الدراسة، عندما كانت النساء تتراوح أعمارهن بين 30-60 سنة، ثم مرة أخرى بعد 10-13 سنة. تم تتبع تاريخ وسبب الوفاة لمدة 17-19 سنة بعد قياس الطول الثاني.
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التعليقات على علماء: انخفاض الطول يدل على الموت المبكر
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