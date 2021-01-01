تتجهز Xiaomi للكشف عن جيلها الجديد من حواسب Mi pad 5 اللوحية التي ستحصل على مواصفات منافسة لأجهزة سامسونغ وآبل من نفس الفئة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة تنوي إطلاق عدة نسخ من هذه الأجهزة، النسخة الأساسية منها ستحصل على الأغلب على شاشة IPS LCD بمقاس 10 بوصات، دقة عرضها 3120/1440)، ترددها 120 هيرتزا.
وستتعامل هذه النسخة مع الشبكات والبيانات بسرعة بفضل معالج Snapdragon 860 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، كما ستجهز بذواكر داخلية 64 و 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
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التعليقات على Xiaomi تتحضر لإطلاق حواسب لوحية بمواصفات مميزة
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