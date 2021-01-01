تتعرض أغلب الحواسيب الآلية بين الفترة والأخرى إلى حالة من التجميد المفاجئ للكثير من الأسباب، ويتّخذ العديد من المستخدمين إجراءات تؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة مدة تجميد الحاسوب.
تحدّث كبير المتخصّصين في اختبار المنتجات الرقمية لشركة "روسكاتشيستفا" الروسية، سيرغي كوزمينكو، لوكالة "سبوتنيك" عن الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون إذا توقف جهاز الكمبيوتر عن العمل فجأة أو تجمد.
وقال كوزمينكو: "يؤدي تجميد الكمبيوتر أو البرامج الفردية أحيانًا إلى رغبة المستخدمين في تصحيح الموقف على الفور. لذلك، يجب ألا تضغط على المفاتيح بشكل متكرر على أمل الحصول على استجابة سريعة من الحاسوب، لأن هذا السلوك له تأثير سلبي للغاية على أداء البرنامج".
وقال كوزمينكو: "إنني أميل إلى الاعتقاد بأن كل نقرة بالفأرة (الماوس)، وكل ضغطة على لوحة المفاتيح تؤدي إلى تفاقم الوضع. هذه كلها طلبات يرسلها النظام إلى برنامج مجمّد ولا يمكنه تلقي استجابة. أي أن كل نقرة تؤدي إلى تحميل البرنامج المجمد بشكل أكبر. الضغط باستمرار على الأزرار و النقر بالفأرة لا يستحق كل هذا العناء في هذه اللحظة".
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التعليقات على خبير روسي: هذا ما يجب عليك فعله إذا تجمد حاسوبك الآلي
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