مواصفات الهاتف Redmi 10

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مواصفات الهاتف Redmi 10

ظهر تسريب جديد عن طريق الخطأ من قبل متاجر التجزئة السنغافورية Courts يكشف لنا عن الصور والمواصفات الرسمية التي سيصل بها الهاتف Redmi 10، حيث تم التأكيد على أن هذا الهاتف سيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وأحدث معالج متوسط من ميديا تيك ومواصفات أخرى جيدة للغاية دعونا نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi 10
ووفقا لهذا التسريب فإن الهاتف Redmi 10 سيصل بشكل رسمي مع شاشة IPC LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة FHD+ وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيصل بالمعالج Helio G88 الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بواسطة Mediatek (المعالج يحتوي على وحدة معالجة مركزية ثماني النواة، مع وحدتين Cortex-A75 تعمل بسرعة 2.0 جيجا هرتز)، كما أن الهاتف سيتوفر بإصدار وحيد على مستوى الذاكرة يضم 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.

يحتوي هاتف ريدمي القادم على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن التصوير المقرب (الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K)، بالإضافة إلى أن الهاتف سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

بطارية الهاتف Redmi 10 تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت

ويشير هذا التسريب أيضا إلى أن سعر الهاتف Redmi 10 يبدأ من 185 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، مع العلم أن الأسعار ستختلف بشكل واضح حسب المنطقة، ولا يوجد موعد إطلاق ولكن عند وصول الهاتف سيكون متوفرا بألوان الرمادي والأبيض والأزرق.

المصدر: قل ودل

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