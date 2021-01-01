لاندروفر رنج روفر 2022 الجيل التالي يظهر بالشكل التخيلي

المربع نت – ظهر الجيل الخامس الجديد للاندروفر رنج روفر في تصاميم تخيلية دقيقة من الفريق الروسي “Kolesa” بناءً على آخر الصور التجسسية للسيارة في مضمار نوربورغرينغ الألماني الشهير.
ولن تتغير الأبعاد الخارجية لرنج روفر بشكل ملحوظ عن الجيل الحالي كما ظهر في الصور التجسسية، وفضلت لاندروفر التحديثات التطورية الهادئة للسيارة عوضاً عن تحديثات جذرية للتصميم.
أهم التغييرات مركزة في الداخلية، والتي ستحصل على لوحة عدادات رقمية ونظام معلومات ترفيهية جديد ومقود جديد وعدد كبير من أنظمة السلامة والترفيه الجديدة.
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