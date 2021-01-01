

تيسلا لم تلغ سايبرترك وستنتجها العام القادم تيسلا لم تلغ سايبرترك وستنتجها العام القادم

أكدت تيسلا بقاء سايبرترك في خططها ونية إنتاجها وتوصيلها للعملاء.



يأتي ذلك بعد إشاعة حول إلغاء السيارة كلياً، وتلميح من إيلون موسك لذلك. واشتهرت تيسلا بتأجيل خطط الإنتاج لمرات كثيرة، ولذلك فإن حتى وعد الشركة الجديد بإنتاج سايبرترك في 2022 قد لا يكون دقيقاً في هذا الوقت، رغم أن الكثير من العملاء يرغبون بالحصول على السيارة في أسرع وقت.



قال نائب رئيس تيسلا لهندسة المركبات Lars Moravy في حديثه عن السيارة “إن سايبرترك لا تزال في مراحلها الأولية”. ووضح أنها تشارك أجزاء أساسية مع موديل Y، وقال “إنها تشارك الكثير من أجزاء الهيكل الهيكلية تصاميم الصب الكبيرة مع موديل Y الذي ننتجه في برلين وأوستن”. وأضاف “من الواضح أنها تأخذ الأولوية على سايبرترك. ولكننا سننتقل إلى المراحل التجريبية من سايبرترك في وقت لاحق من هذا العام، وسوف نتطلع إلى زيادة في الإنتاج ونقله إلى تكساس بعد تشغيل موديل Y”.