10 آلاف جنيه زيادة غير رسمية على أسعار «نيسان قشقاي»

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10 آلاف جنيه زيادة غير رسمية على أسعار «نيسان قشقاي»

فرض عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادات سعرية بشكل غير رسمي على سيارات « نيسان قشقاي » بقيمة تتراوح بين 5 و 10 آلاف جنيه في الأسواق المحلية.
اسعار نيسان قشقاي بعد الزيادة عند التجار والموزعين

أسعار نيسان قشقاي الفئة الأولى 395 ألف جنيه بدلا من 390 ألفاً.

أسعار نيسان قشقاي الفئة الثانية 435 ألفاً بدلا من 425 ألفاً

أسعار نيسان قشقاي الفئة الثالثة 456 ألفاً بدلا من 441 ألفاً


مواصفات نيسان قشقاي 2021

محرك 4 سلندرات

سعة المحرك 1200 سي سي

يولد قوة 115 حصان
عزم أقصى للدوران 165 متر

استهلاك الوقود 8 لتر لكل 100 كيلو متر

ويتسارع من الثبات وحتى 100 كم / الساعة في حوالي 12.9 ثانية.



تضم مواصفات نيسان قشقاي بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة منها:


– الوسائد الهوائية

– نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

– توزيع اليكتروني للفرامل EBD

– ونظام الثبات الإلكتروني

– ونظام مساعدة الفرامل

كما زودت طرازات نيسان قشقاي بمجموعة المواصفات الكماليات

– عجلة القيادة متعددة الوظائف وبها مثبت للسرعة.

-تتمتع بوجود سقف بانورامي، نظام مميز لفتح وغلق السيارة.

-توجد في سيارة Nissan Qashqai 2021 كاميرا 360 درجة على واحدة من المرايات الجانبية.

-جنوط 17 إنش مع القدرة على الثبات على الطرق السريعة.

-ونظام ستيريو 6 سماعات بجودة عالية، وشاشة 7 بوصة.

-نظام مميز للملاحة ومرايات السيارة تعمل أوتوماتيكية مزودة بحساسات جانبية.

-نظام البلوتوث وخاصية Apple car play ، Android Auto.

المصدر: Egypt automotive

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