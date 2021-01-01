المربع نت – بعد أسابيع من الكشف عن جينيسيس G80 سبورت الجديدة بتصميم خارجي أكثر جراءة، بدأت العلامة الكورية الفاخرة بالكشف عن أهم المواصفات والتحديثات التقنية.
السيارة الجديدة مزودة بنظام توجيه خلفي متطور لتحسين التحكم والقدرة على المناورة والانعطاف، كما حدثت جينيسيس نظام التعليق بشكل موسع لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وانسيابية في السرعات المرتفعة.
كما أضافت جينيسيس وضعية القيادة “سبورت +” لتحسين معدلات التسارع، وأضافت جينيسيس تقنية جديدة باسم “تصميم الصوت المفعل”، والتي ترفع من صوت المحرك في بعض الحالات عبر مكبرات الصوت في الداخلية لإعطاء السيارة طابعاً أكثر شراسة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جينيسيس G80 سبورت تكشف أهم مواصفاتها التقنية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق