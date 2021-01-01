جينيسيس G80 سبورت تكشف أهم مواصفاتها التقنية

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صورة الخبر: جينيسيس G80 سبورت تكشف أهم مواصفاتها التقنية
جينيسيس G80 سبورت تكشف أهم مواصفاتها التقنية

المربع نت – بعد أسابيع من الكشف عن جينيسيس G80 سبورت الجديدة بتصميم خارجي أكثر جراءة، بدأت العلامة الكورية الفاخرة بالكشف عن أهم المواصفات والتحديثات التقنية.

السيارة الجديدة مزودة بنظام توجيه خلفي متطور لتحسين التحكم والقدرة على المناورة والانعطاف، كما حدثت جينيسيس نظام التعليق بشكل موسع لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وانسيابية في السرعات المرتفعة.

كما أضافت جينيسيس وضعية القيادة “سبورت +” لتحسين معدلات التسارع، وأضافت جينيسيس تقنية جديدة باسم “تصميم الصوت المفعل”، والتي ترفع من صوت المحرك في بعض الحالات عبر مكبرات الصوت في الداخلية لإعطاء السيارة طابعاً أكثر شراسة.

وتستمر نسخة سبورت بمحركات البنزين 2.5 و3.5 لتر تيربو بقوة 300 أو 375 حصان، ومحرك الديزل 2.2 لتر بقوة 207 حصان وعزم 441 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع كلي اختياري.

وتتميز نسخة G80 سبورت بجنوط 20 إنش حصرية ولمسات كروم داكنة على الشبك الأمامي والنوافذ ومصابيح أمامية LED قياسية وجلود نابا الفاخرة وزخرفات ألمنيوم متعددة في الداخلية.

صورة الخبر: جينيسيس G80 سبورت تكشف أهم مواصفاتها التقنية

المصدر: المربع نت

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