نطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية

المربع نت – أكدت تويوتا منذ أشهر على عزمها إطلاق إصدارات “GR” رياضية لجميع موديلاتها، وقد رأينا مؤخرًا إصدار GR سبورت الجديد لموديل لاندكروزر، والآن كشفت تويوتا عن إصدار مماثل لسيارة فورتشنر.
الهدف هو تقديم هذه الإصدارات الرياضية لجميع موديلات الـ SUV والهاتشباك والسيدان والميني فان للعلامة على مدار الأعوام القادمة، بعضها بتحديثات جمالية فقط لإصدارات “جي آر سبورت”، وبعضها بتحديثات ميكانيكية إضافية للأداء لإصدارات “جي آر” و”GRMN”.
النسخة التي حصلت عليها فورتشنر هي “جي آر سبورت” بتحديثات جمالية جريئة للخارجية وبعض اللمسات الجديدة في الداخلية بدون تغيير للمواصفات الميكانيكية.
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