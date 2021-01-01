نطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية

آخر الأخبارأخبار السيارات › نطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية

صورة الخبر: نطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية
نطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية

المربع نت – أكدت تويوتا منذ أشهر على عزمها إطلاق إصدارات “GR” رياضية لجميع موديلاتها، وقد رأينا مؤخرًا إصدار GR سبورت الجديد لموديل لاندكروزر، والآن كشفت تويوتا عن إصدار مماثل لسيارة فورتشنر.

الهدف هو تقديم هذه الإصدارات الرياضية لجميع موديلات الـ SUV والهاتشباك والسيدان والميني فان للعلامة على مدار الأعوام القادمة، بعضها بتحديثات جمالية فقط لإصدارات “جي آر سبورت”، وبعضها بتحديثات ميكانيكية إضافية للأداء لإصدارات “جي آر” و”GRMN”.

النسخة التي حصلت عليها فورتشنر هي “جي آر سبورت” بتحديثات جمالية جريئة للخارجية وبعض اللمسات الجديدة في الداخلية بدون تغيير للمواصفات الميكانيكية.

وستنطلق النسخة الجديدة بمحرك بنزين 2.7 لتر 4 سلندر بقوة 161 حصان وعزم 242 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك ديزل 2.4 لتر تيربو بقوة 147 حصان وعزم 400 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات حصري.

صورة الخبر: نطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نطلاق تويوتا فورتشنر GR سبورت الجديدة بتحديثات رياضية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59056

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager