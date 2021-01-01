نشرت صحيفة صينية، شريط فيديو لحظة إنقاذ شخص لآخر قبل الغرق في مياه الفيضانات التي تضرب الصين.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست على تويتر قيام شخص بإنقاذ آخر قبل لحظات بسيطة من الغرق في مياه الفيضانات.
وجاء في المقطع شخص عالق على متن دراجة نارية على حافة أحد مجاري المياه في فيضانات الصين، ويحاول الهروب من الغرق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو - إنقاذ بأعجوبة شخص من فيضانات بالصين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق