

سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الأربعاء سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الأربعاء

واصل سعر الدولار الأمريكي، استقراره مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11اغسطس 2021.



وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، في كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة كما بلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع ومن جهة آخرى.



واستقر السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.65 جنيها للشراء، وانخفض إلى 15.74 جنيه للبيع، وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية خلال معظم تعاملات الأسبوع الأول من يوليو 2021، وذلك قبل أن يرتفع بقيمة طفيفة.

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وارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، خلال في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي- مصر، والبنك المركزي المصري بقيمة بلغت قرشا واحدا.