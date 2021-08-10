أسعار الأسماك اليوم الأربعاء..

شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الأربعاء 11-8-2021 انخفاضا في أسعار البلطي المزارع مع استقرار اسعار باقي الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.
وانخفضت أسعار البلطى مزارع 1 لتتراوح بين 20-23 جنيها للكيلو مقابل 20-24جنيها للكيلو ، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-19 جنيها للكيلو مقابل 17-20 جنيها للكيلو، أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.
استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
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