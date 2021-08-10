

6 خطوات تعاقدية لتوصيل الغاز الطبيعى لمنزلك.. تعرف عليها 6 خطوات تعاقدية لتوصيل الغاز الطبيعى لمنزلك.. تعرف عليها

تتضمن عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنزل مجموعة من الخطوات التعاقدية والتى كانت كالتالى..



1- إحضار رقم الغاز الملصق على باب الشقة وفى حالة عدم وجود ملصق يتم إحضار الرقم المكتوب على مدخل العمار



2-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أثناء التعاقد.

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3 - صورة عقد الملكية أو صورة عقد الإيجار ﻻ تقل مدته وقت التعاقد 10 سنوات.4-في حال عدم وجود عقد إيجار مدته أقل من 10ﺳﻨﻮات يلزم عمل اثبات تاريخ.5-إحضار أصل فاتورة كهرباء حديثة مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة لأصل مقايسة العداد أو أصل فاتورة التليفون الأرضى بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل.6ـ فى حالة عدم توافر أى من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضى الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدما.