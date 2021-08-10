ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 أغسطس استقرارا في منتصف التعاملات اليومية في سوق الصاغة المحلية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 761 جنيهًا للجرام، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وسجل عيار 18 سعر يبلغ 652 جنيه للجرام وبلغ عيار 24 سعر 870 جنيه للجرام وسجل سعر الجنيه الذهب 6088 جنيه.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إنه حتى الآن لا توجد أى مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليا، لذلك فالوقت حاليا مناسب جدا لمن يرغب في شراء الذهب.
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