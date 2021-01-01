

1443.. تاريخ العام الهجري الجديد يعيد إحياء ظاهرة «تأثير مانديلا» مرة أخرى 1443.. تاريخ العام الهجري الجديد يعيد إحياء ظاهرة «تأثير مانديلا» مرة أخرى

بالامس كان بداية العام الهجري الجديد، لسنة 1443 هجريًا، التاريخ الذي أثار الجدل على مدار اليوم وأمس بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشف الكثيرون، حول اعتقادهم أن السنتين الماضيين كانا يحملان أيضًا تاريخ 1443. وكأن تاريخ السنة لا يزيد.



كتبت إحدى الصفحات الشهيرة على موقع «فيسبوك» قائلة: «حاسس اننا بقالنا كام سنه واقفين عند 1443 هجريًا». وحصد المنشور أكثر من ألفي مشاركة، لأشخاص يعتقدون نفس الشيء.



بينما كتب حساب آخر: «إزاي سنة 1443 أنا كتبت التاريخ دا على السبورة من زمان جدًا وأنا طفلة».

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واشارت ناشطة أخرى «أنا فاكرة ان بكتب التاريخ ده من وأنا في ٤ ابتدائي مع العلم عندي ٢٥. يعني متغيرش عندي من ١٥ سنة مثلا».وانتقد آخر قائلًا «انا شايف ان الناس بتهزر كتير وبتتكلم في السنه الهجريه لحد ما الموضوع طلع تريند. كل اللي عايز اقوله ان حضرتك مش فارق معاك التاريخ الهجري اصلا. ولا متابع لشهور السنة الهجرية».ظاهرة علميةالاجماع السابق من النشطاء، ينم عن ظاهرة «الذاكرة الكاذبة الجماعية» أو ما يسمى بـ«تأثير مانديلا». وهي ظاهرة نفسية حيث يتذكر الشخص أمورًا لم تحدث في الواقع.اهتمت الدراسات في وقت سابق حول هذا الأمر، عند وفاة زعيم جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، عام 2010، إذ أثير حول وفاته وقتها جدلًا واسعًا، لاعتقاد قطاع كبير أن «مانديلا» توفى في التسعينيات. مؤكدون في ذلك الوقت أنهم شاهدوا خبر وفاته في الصحف، ومن هنا بدأ مصطلح «تأثير مانديلا» يشيع وينتشر.ويبدو أن الكثير من الجمهور يحمل هذه الذاكرة الكاذبة تجاه تاريخ العام الهجري، ويظنون خطأ جمعي حول تاريخ العام الجديد.