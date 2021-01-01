"كأن حد منك راح" شعور انتاب محمد أمين صاحب الـ 24 عاما بعد سماعه خبر رحيل النجمة دلال عبد العزيز، متذكراً صورتها في الفترة الأخيرة من حياتها والتي وصفها محمد في حديثه لـ "اليوم السابع" بأنها تشبه الكثير من أمهاتنا، الأمر الذي دفعه لرسم لوحة بورتريه لها بطريقة فريدة ومميزة بالشاي.
نصف كيلو شاي وفرشاه وقلم بدون سن، بالإضافة للوح خشب هذه هي الخامات التي استخدمها أمين بجانب مادة لاصقة لتثبيت الشاي على اللوحة، وأوضح أن وقت رسم البورتريه لم يستغرق سوى ساعتين ونص، واختار صورتها في إحدى الجنازات التي كانت تهتم بالذهاب إليها لتقديم الواجب قائلا: "روحها كانت واضحة في الصورة دي خصوصاً مع رفع إيدها بالسلام".
وأردف أن خبر رحيل الفنانة دلال عبد العزيز كان صادما بالنسبة له، حيث توفت في فترة قريبة من الفنان الكبير سمير غانم وقال " قررت ارسمها عشان بحبها وبحب أعمالها لأنها تشبه الكثير من أمهاتنا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بنصف كيلو شاى وفرشاة وقلم.."أمين"يودع الفنانة دلال عبد العزيز ببورتريه مميز
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق