

بنصف كيلو شاى وفرشاة وقلم.."أمين"يودع الفنانة دلال عبد العزيز ببورتريه مميز بنصف كيلو شاى وفرشاة وقلم.."أمين"يودع الفنانة دلال عبد العزيز ببورتريه مميز

"كأن حد منك راح" شعور انتاب محمد أمين صاحب الـ 24 عاما بعد سماعه خبر رحيل النجمة دلال عبد العزيز، متذكراً صورتها في الفترة الأخيرة من حياتها والتي وصفها محمد في حديثه لـ "اليوم السابع" بأنها تشبه الكثير من أمهاتنا، الأمر الذي دفعه لرسم لوحة بورتريه لها بطريقة فريدة ومميزة بالشاي.



نصف كيلو شاي وفرشاه وقلم بدون سن، بالإضافة للوح خشب هذه هي الخامات التي استخدمها أمين بجانب مادة لاصقة لتثبيت الشاي على اللوحة، وأوضح أن وقت رسم البورتريه لم يستغرق سوى ساعتين ونص، واختار صورتها في إحدى الجنازات التي كانت تهتم بالذهاب إليها لتقديم الواجب قائلا: "روحها كانت واضحة في الصورة دي خصوصاً مع رفع إيدها بالسلام".



وأردف أن خبر رحيل الفنانة دلال عبد العزيز كان صادما بالنسبة له، حيث توفت في فترة قريبة من الفنان الكبير سمير غانم وقال " قررت ارسمها عشان بحبها وبحب أعمالها لأنها تشبه الكثير من أمهاتنا".

وتابع أمين وهو خريج كلية الحقوق أنه يهوى الرسم بالشاي منذ فترة ويعتبره الخامة الأساسية في تصميم وتنفيذ لوحاته، أما عن البورتريهات التي ينفذها للمشاهير قال إنه يحب أن يخلد ذكرى المميزين الراحلين ولو بشيء بسيط في امكانه تنفيذه، ويذكر أنه ودع ملك الضحك سمير غانم ببورتريه ايضاً من الشاي، ومن أهم اللوحات التي يعتبرها امين لها تأثير كبير على المتابعين لوحة لطبيب القلوب مجدي يعقوب والفنان أحمد حلمي وتامر حسني.



