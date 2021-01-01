

حظك اليوم برج الثور.. حظك اليوم برج الثور..

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الثور ليوم 11 أغسطس 2021، بحسب خبراءالأبراج.



وبرج الثور ينضم إليه مواليد الفترة (من 21/4 إلى 21/5)، وهذه توقعات اليوم لخبيرة الأبراج ندي عادل :





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عمليًاتستمر على ما تفعلة والأمور تظل كما هي علي مايرام ، ويصبح لديك عمل جديد.عاطفيًاتشعر بالحزن والألم لفراق شخص عزيز عليك ، وتشعر بالحيرة وتفكر إذًا كان حبيبك يخدعك.صحيًاتشعر بالحزن والاكتئاب، وتصبح حالتك المزاجيه سيئة .ويتميز برج الثور بالصدق، حيث يلجئ إليه الجميع لطلب النصيحة، فبرج الثور ينظر للأمور بواقعية بعيد عن العواطف، مواليد برجالثورلديهم قوة ملاحظة عالية أكثر من الأبراج الأخرى، كما يتسم أبناؤه بالشخصية القوية الدبلوماسية والمثقفة، التي تستطيع أن تتفهم جميععقليات من حولها، ويتصف برج الثور بأنه من الشخصيات الطيبة و الحساسة، التي تتعامل بلطف وأخلاق مع الأخرين، ويتميز بالذكاءالشديد وحب النظام.أما عيوب برج الثور فتتمثل في أنه من الأبراج النمطية والمملة، فهو لا يحب خوض التجارب والمغامرات الجديدة، ومواليد برجالثور من الأبراج الغيورة للغاية وخصوصا إذا وجد شخص يقوم بتحقيق أهداف كان يسعى الثور لتحقيقهافهو يشعر بالغيرة من هذا الشخص، و يتصف برج الثور بأنه شخص عنيد من الصعب تغير وجهه نظره اتجاهموقف أو قضية ما، فبرغم حكمة برج الثور ألا وأنه يحب أن يهتم به جميع من حوله.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الثور فهي محاولة أن تثق في نفسك وفي قدراتك، فأنت قادر على تحقيق أهدافك، وحاول أن تركز في حياتك أكثر من التركيز في حياة الآخرين فذلك يأخر خطواتك في تحقيق أهدافك المستقبلية.