

حظك اليوم برج الجدي.. حظك اليوم برج الجدي..

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الجدي ليوم 11 أغسطس 2021، بحسبخبراء الأبراج.



وبرج الجدي ينضم إليه مواليد الفترة (من 22/12 إلى 20/1)، وهذه توقعات اليوم لخبيرة الأبراج ندي عادل :





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مهنياتلجأ للمناسبات وتشعر بالارتياح النفسي في ذلك وتعبر عن مدى رضائك في حياتك النفسية ولكن يعكر صفوك العمل والمال.عاطفيًاالفراق يفطر قلبك فاستعد وهيئ نفسك لمثل هذه الظروف واحذر من أن تؤثر هذه الظروف على شخصيتك.صحيًاتشعر بحالة نفسية سيئة وقد تدخل في اكتئاب حاد.ويتميز برج الجدي بأنه شخص عقلاني و دبلوماسي، ويتسم أصحاب برج الجدي بأنهم يحبون العمل، وهو من الأبراج الهادئة التي لاتفضل العصبية، ومواليد برج الجدي من الشخصيات الحنونة والمخلصة بشكل كبير.أما عيوب برج الجدي فتتمثل في أنه من الأبراج التقليدية التي لا تحب التجديد والمغامرة، ويعتبر برج الجدي من الأبراجغير عاطفية، فهوينظر للأمور بعقلانية تامة، وينظر لبرج الجدي على أنه شخصية رتيبة ومملة ،فبرج الجدي من الأبراج غير المرنة في التعامل مع الآخرين، فهو يتشبث بآرائه بشكل كبير.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الجدي فهي حاول أن تعبر عن مشاعرك، وأن تترك وقت لعائلتك، فالحياة لا تقتصر فقط على العمل، ويجب أن تنفتح عن العالم، وتتخلص من العزلة التي تضع نفسك بها.