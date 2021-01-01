

سعر ومواصفات اوبو رينو 6 5g.. الكاميرا الخلفية «ثلاثية» سعر ومواصفات اوبو رينو 6 5g.. الكاميرا الخلفية «ثلاثية»

أعلنت شركة الهواتف الصينية «اوبو»، عن الهاتف الجديد «سعر ومواصفات اوبو رينو 6 5g» منذ فترة، مؤكدة أنه يدعم شبكة الجيل الخامس، التي لا حاجة إليها الآن في مصر، حيث يستكمل الهاتف مسيرة التطور التي بدأها في هواتف رينو، بداية من رينو 2 وحتى رينو 6 الجديد.



مواصفات اوبو رينو 6 5g

وتأتى مواصفات اوبو رينو 6 5g، بإمكانيات مرتفعة، حيث جاء الهاتف بأبعاد 156.8×72.1×7.6 ملم مع وزن 182 جرام، وخامات الهاتف من البلاستيك كما أن حواف الهاتف أصبحت حادة مثل الأيفون، أما الشاشة تأتي بشكل الثقب من نوع أموليد، بمساحة 6.43 إنش بجودة الـFHD+ بدقة 1080×2400 بكسل، ويأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.



مواصفات اوبو رينو 6 5g.. ثلاثي الكاميرات

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتى بكاميرا ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7، أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا واسعة وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

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والبطارية تأتى بسعة 4300 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 65 وات، ويدعم هاتف اوبو رينو 6 5g، تصوير الفيديوهات بجودة الـ4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة الـFHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـHD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار فى الثانية.سعر اوبو رينو 6 5gلم يصدر هاتف اوبو رينو 6 5g حتى الآن في مصر، ولكن من المتوقع أن يكون سعره 8 آلاف جنيه للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.