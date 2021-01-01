سعر ومواصفات اوبو رينو 6 5g.. الكاميرا الخلفية «ثلاثية»

أعلنت شركة الهواتف الصينية «اوبو»، عن الهاتف الجديد «سعر ومواصفات اوبو رينو 6 5g» منذ فترة، مؤكدة أنه يدعم شبكة الجيل الخامس، التي لا حاجة إليها الآن في مصر، حيث يستكمل الهاتف مسيرة التطور التي بدأها في هواتف رينو، بداية من رينو 2 وحتى رينو 6 الجديد.
مواصفات اوبو رينو 6 5g
وتأتى مواصفات اوبو رينو 6 5g، بإمكانيات مرتفعة، حيث جاء الهاتف بأبعاد 156.8×72.1×7.6 ملم مع وزن 182 جرام، وخامات الهاتف من البلاستيك كما أن حواف الهاتف أصبحت حادة مثل الأيفون، أما الشاشة تأتي بشكل الثقب من نوع أموليد، بمساحة 6.43 إنش بجودة الـFHD+ بدقة 1080×2400 بكسل، ويأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.
مواصفات اوبو رينو 6 5g.. ثلاثي الكاميرات
الكاميرا الخلفية للهاتف تأتى بكاميرا ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7، أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا واسعة وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.
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