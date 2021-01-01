طريقة العناية بالبشرة بعد الخمسين



العناية بالبشرة بعد الخمسين العناية بالبشرة بعد الخمسين

العناية بالبشرة من أهم الأشياء التي تشغل بال النساء، لكن عليكِ أن تدركي أن روتين العناية بالبشرة الخاص بكِ يجب أن يتغير مع تقدمك في السن من أجل تلبية احتياجات البشرة في هذه المرحلة، فنحن لا يمكننا بأي حال أن نمنع أنفسنا من الشيخوخة، ولكن يمكننا تقليل علامات الشيخوخة سواء التجاعيد أو بقع الشمس وغيرها من المشكلات التي تواجه النساء في هذا العمر.



العناية بالبشرة بعد سن الخمسين

ووفقا لتقرير منشور على موقع بولد سكاى، إليك بعض النصائح بشأن روتين العناية بالبشرة بعد سن الخمسين.





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أفضل طريقة للحفاظ على بشرتك عندما يتجاوز عمرك 50 عامًا هي غسل الوجه يوميًا، يجب معالجة البشرة الناضجة بمنظف معتدل لا يسبب التهيج ولا يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.قشري باعتدالالتقشير لجميع أنواع البشرة ضروري، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبشرة الناضجة، احرصي على عدم المبالغة في ذلك. مع تقدمك في السن، تصبح الطبقة الخارجية من الجلد أرق وأكثر حساسية. ومن ثم، استخدمي مقشرًا لطيفًا يزيل خلايا الجلد الميتة بلطف.تدليك الوجهيعمل تدليك الوجه اليومي على الحصول على بشرة صحية تماما، لكنه يعمل بشكل أفضل على البشرة الناضجة، ينحت عضلات الوجه ويحفز الدورة الدموية ويعزز إنتاج الكولاجين.امنحي بشرتك رطوبة إضافيةمع تقدمنا ​​في السن، تبدأ مستويات الهيالورونيك في الانخفاض، وهو ما يسبب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يمكن أن يساعد استخدام مرطب مكون من حمض الهيالورونيك في تجديد رطوبة الخلية والاحتفاظ بها.استخدمي كريم الليل المضاد للشيخوخةمن أجل تقليل التجاعيد وفرط التصبغ ابدأى فى استخدام كريم ليلي مضاد للشيخوخة غني بالريتينول، لتعزيز تجديد البشرة وتفتيح لون البشرة وإزالة فرط التصبغ والمساعدة في إنتاج الكولاجين، كما أنه يقلل من ظهور البقع الداكنة والعيوب ويحسن الإشراق الكلي للبشرة.استخدمي قناع الوجهيعد استخدام قناع الوجه أمرًا حيويًا للغاية لأنه يرطب البشرة ويوفر علاجات إضافية. فكوني حريصة على استخدام أقنعة الوجه الغنية بالعناصر التي تساعد بشرتك على النضارة والإشراق.مصل العناية بالبشرةأنهي يومك بمصلإنهاء يومك بسيروم "مصل" مضاد للشيخوخة غني بالريتينول سيساعد حقًا على تماسك ملمس البشرة، وسيقضي بشكل كبير على الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويقلل بشكل واضح من عمق التجاعيد مع تغذية البشرة وترميمها بعمق.