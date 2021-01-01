الإطلالة الرسمية المثالية للعمل

إذا كنتِ تحسدين الرجال على أن ارتداء الملابس الرسمية في العمل أو المناسبات الخاصة، إليكِ هذه الحيل والنصائح من موقع "sumissura" والتي تسهل عليكِ مهمة اختيار ملابس العمل والحصول على إطلالة مثالية:
- الجيب الرسمية:
تعتبر الجيب فى العمل عنصرًا رائعًا لأي مظهر رسمي ويعطي إطلالتك طابعًا يمزج بين الجدية والأنوثة، ولكن ضعى في اعتبارك أنه لا ينبغي أن تكون ضيقة جدًا أو قصيرة جدا، ولا تترددين في تجربة قصات وألوان وخامات مختلفة.
فلا يجب أن تقتصر جيب العمل على الأسود أو الجيب الضيقة، فالموديل الواسع هو طريقة رائعة لإطلالة احترافية وعصرية، ارتديها مع بلوزة بلون سادة أو بلوزة مطبوعة تكمل مظهرك.
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