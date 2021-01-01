

الإطلالة الرسمية المثالية للعمل الإطلالة الرسمية المثالية للعمل

إذا كنتِ تحسدين الرجال على أن ارتداء الملابس الرسمية في العمل أو المناسبات الخاصة، إليكِ هذه الحيل والنصائح من موقع "sumissura" والتي تسهل عليكِ مهمة اختيار ملابس العمل والحصول على إطلالة مثالية:



- الجيب الرسمية:



تعتبر الجيب فى العمل عنصرًا رائعًا لأي مظهر رسمي ويعطي إطلالتك طابعًا يمزج بين الجدية والأنوثة، ولكن ضعى في اعتبارك أنه لا ينبغي أن تكون ضيقة جدًا أو قصيرة جدا، ولا تترددين في تجربة قصات وألوان وخامات مختلفة.



فلا يجب أن تقتصر جيب العمل على الأسود أو الجيب الضيقة، فالموديل الواسع هو طريقة رائعة لإطلالة احترافية وعصرية، ارتديها مع بلوزة بلون سادة أو بلوزة مطبوعة تكمل مظهرك.

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- تايير العمل:التايير ضرورى في خزانة كل امرأة، وهو مناسب لمعظم مناسبات العمل الرسمية، وأهم الاعتبارات عند اختيار التايير هي الملائمة والقماش والراحة، وبغض النظر عن مدى روعة مظهره عليك، سيبدو رائعا عليك فقط إذا كان مناسبا حقًا، كما سيجعلك تشعرين بالرضا فقط إذا كان مريحًا.اختارى الكتان أو القطن لأشهر الصيف الدافئة والصوف أو المواد الثقيلة خلال فصل الشتاء البارد، ولا تخافين من مزج الألوان ومطابقتها، وجربى درجات مختلفة من نفس مجموعة الألوان للحصول على مظهر جديد، وأكمل مظهرك بزوج رائع من الأحذية، سواء كان حذاء كلاسيكي أو صندل مميز.