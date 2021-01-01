عمل الشيش طاووق بأكثر من طريقة مميزة .. فيديو



عمل الشيش طاووق عمل الشيش طاووق



تحضير شيش طاووق دايت، يعد الـ شيش طاووق من أشهى الأطباق التي يحبها الجميع كبار وصغار، ولكن بعض النساء لا يعرفن طريقة عمل شيش طاووق بنفس مذاق المطاعم لذلك نقدم طريقة تحضير شيش طاووق الدايت .



تحضير شيش طاووق دايت

طريقة عمل شيش طاووق بنفس مذاق المطاعم

يعد الـ شيش طاووق من أشهى الأطباق التى يحبها الجميع، ولكن بعض النساء لا يعرفن طريقة عمل شيش طاووق بنفس مذاق المطاعم.



ومما يجعل النساء يفكرن في تعلم طريقة عمل شيش طاووق فى المنزل خلال هذه الفترة أنه من الاطباق المثالية التى يمكن تقديمها كوجبة غير تقليدية لكسر روتين الأطباق الشرقية والأكلات الدسمة التى تقدم طوال شهر رمضان مما يمنع الشعور بالملل تجاه الطعام.

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شيش الطاووق من أكثر الأكلات التى تلقي قبول الصغار والكبار خاصة أنه طبق متنوع غني بالألوان الجذابة،ولكن للحصول على نفس مذاق أشهر المطاعم هناك مجموعة من الأشياء التى يجب الحرص عليها عند تطبيق طريقة عمل شيش طاووق ، منها: مكونات النكهات الخاصة المضافة ويتم شراءها من أماكن موثوقة لتحتفظ برائحتها ومذاقها المثاليين، وأيضا شراء مكونات طازجة لعمل الـ شيش طاووق .ومن العوامل التى تلعب دور مهم في مذاق الـ شيش طاووق هى درجة تسوية النار ودرجة نقاء الزيت المستخدم، والأهم قراءة طريقة عمل شيش طاووق بعناية شديدة وتنفيذها بتركيز.طريقة عمل شيش طاووق باللحمللشيف حسنمكونات شيش طاووق باللحم:نصف كيلو لحم قطع4 حبات طماطم3 بصلات2 فلفل أخضر2ملعقة كبيرة لبن رائب2 ملعقة كبيرة صلصة شويعصير ليمونةعصير بصلملعقة كبيرة خلكركمملعقة كبيرة زيت زيتون3 فصوص كبيرة ثوم مفرومةملح وفلفل أسودملعقة كبيرة كاتشبطريقة عمل الشيش طاووق باللحمفي وعاء نضع عصير البصل واللبن الرائب والثوم المفروم والصلصة والكاتشب وقلبي جيدا.ضعي الملح والفلفل الأسود وباقي التوابل ثم صعي اللحم واحفظيه في الثلاجة 5 ساعات تقريبا .بعد إخراجه من الثلاجه قطعى الخضروات لأجزاء صغيرة ثم ضعيه مع اللحم في اعواد الشيش ونضع أى نوع زيت في طاسه ونقلب فيه الأعواد كاملة .ندخل أعواد شيش طاووق باللحم في فرن ساخن ونحركها من كل الجهات حتى تنضج جيدا.شيش طاووق بالفرنأوراك دجاج مخليةللشيف شربينيمقادير شيش طاووق في الفرنأوراك دجاج مخليةعصير ليمونزيتزباديثومصلصة طماطمملح فلفل أسودبهاراتقرفة بودرةحبهانفلفل الوانبصل بودرةزعفرانطريقة عمل شيش طاووق في الفرن- قطعي البصل والفلفل الالوان لاجزاء صغيرة لوضعهما في اعواد الشيش ثم قومي بتقطيع اوراك الدجاج المخلية لأجزاء صغيرة .-ضعي الثوم في الكبة واضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون وملح وفلفل وقرفة وحبهان وبهارات وزبادي وصلصة طماطم وزعتر وبوردة زعفران وافرميهم حتى يصبح القوام سائل.- اضيفي الخليط لمكعبات الدجاج والفلفل والبصل بالخليط ثم ضعيه في صينية وادخليه فرن ساخن وتابعيه حتى النضج.شيش طاووق دايت سالي فؤادطريقة عمل شيش طاووق دايتطريقة عمل شيش طاووق دايتمقادير شيش طاووق دايت:نصف كيلو دجاج مخلى مقطعكوب زبادي دايت2 ملعقة مايونيز2 حبة بصل2 فلفل ألوان2فص ثوم مفرومملعقة زيتملعقة دبس رمانزنجبيلخل حسب الرغبةملح وفلفل أسودطريقة عمل شيش طاووق دايت:- في بولة ضعي الزبادى والمايونيز والثوم ودبس الرمان والزنجبيل والملح والفلفل الاسود وقلبيهم جيدا.- ضعي قطع الدجاج المقطعة صغيرا فى البولة وقلبي جيدا ثم اتركيهم بعض الوقت فى الثلاجة.- قطعى البصل والفلفل الألوان مكعبات وضعيهم مع الدجاج في أعواد الشيش ويفضل أن يكن الخضار اكثر من الدجاج ثم رصيهم داخل صينية وادخليهم الفرن.- قلبي اعواد الشيش بحيث تنضج من جميع الجهات .تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل شيش طاووق .مقادير شيش طاووقأوراك دجاج مقطعةبصل وثوم بودرةزباديبابريكازيتصلصة طماطمشطة "حسب الرغبة "بصلفلفل روميملح فلفل أسودعصير ليمونطريقة عمل شيش طاووق- بعيدا عن النار ضعى الزبادى والليمون والبصل والثوم البودرة والبابريكا والملح والفلفل الاسود والشطة والصلصة وقلبي جيدا .- ضعي مكعبات الدجاج في هذه الخلطة وقلبي جيدا ثم ادخليه الثلاجة عدة ساعات.-قطعى البصل والفلفل مربعات ثم ضعيهم فى اعواد الـ شيش طاووق مع الدجاج.-شوحى الـ شيش طاووق في زيت ثم رصيه في صينية وادخليه الفرن وتتم متابعته حتى اتمام النضج.فوائد شيش طاووق للرجيمشيش طاووقشيش طاووق هو طبق دجاج نشأ في لبنان ولكنه متوفر الآن في مناطق أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الرغم من أن الدجاج عبارة عن لحم قليل الدهن ، إلا أن شيش طاووق يحتوي على نسبة عالية من الدهون نسبيًا لأنه يحتوي على مكونات مثل زيت الزيتون واللبن. يقدم الطبق مجموعة من النكهات المتنوعة بفضل التوابل مثل القرفة والبهارات والأوريجانو والثوم والبقدونس.يساعد على حرق السعرات الحراريةشيش طاووق طبق منخفض السعرات الحرارية نسبيًا ، حيث يحتوي 100 جرام من هذا الطعام على 127 سعرة حرارية فقط. يشتمل هذا المقدار على حوالي 6 في المائة من 2000 سعرة حرارية مقترحة كمدخول يومي مناسب للبالغين العاديين. إذا كنت ترغب في حرق السعرات الحرارية في 100 جرام من شيش طاووق ، يمكنك القيام بذلك من خلال 14 دقيقة من التمارين الرياضية عالية التأثير أو 13 دقيقة من لعب كرة السلة. تفترض هذه الحسابات وزن 160 رطلاً ؛ سيحرق الأشخاص الأثقل وزنًا السعرات الحرارية بمعدل أسرع.بروتينكما هو الحال مع أطباق الدجاج الأخرى ، فإن شيش طاووق غني بالبروتين. كل 100 جرام من الطعام توفر 14 جرام من البروتين يوفر تناول البروتين لجسمك الأحماض الأمينية المكونات الهيكلية للأنسجة مثل العضلات يقترح معهد الطب أن البروتين يجب أن يشكل ما بين 10 و 35 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية.منخفض السعرات الحراريةفي حين أن الشيش طاووق منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية ، فهو غني بالدهون تحتوي كل حصة 100 جرام على 7 جرامات من الدهون في حين أن الدهون كثيفة السعرات الحرارية ، إلا أنها ضرورية للصحة المناسبة ويمكن أن تساعد في توفير الطاقة للنشاط.الكربوهيدراتشيش طاووق طبق منخفض الكربوهيدرات ، حيث أن الوجبة التي تزن 100 جرام تحتوي على 2 جرام من هذه المغذيات. وبالتالي ، قد يكون هذا الطبق طبقًا مناسبًا لاتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الأساسي لجسمك ، لذلك قد ترغب في تناول شيش طاووق مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز أو المعكرونة أو البطاطس.أسرع طريقة لعمل شيش طاووق مع الشيف يسريقدم الشيف يسري، طريقة عمل شيش طاووق السريع خلال برنامج "تتبيلة"، والمذاع على فضائية "صدى البلد".مقادير شيش طاووق السرية :ا كيلو أوراك دجاجثمرة بصل4 فصوص ثوم2 ثمرة طماطم2 ملعقة كبيرة خل2 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 ملعقة كبيرة زعتر1 ملعقة كبيرة بهاراتطريقة عمل شيش طاووق- بعيدا عن النار ضعى الليمون والبصل والثوم البودرة والبابريكا والملح والفلفل الاسود والشطة والصلصة وقلبي جيدا .- ضعي مكعبات الدجاج في هذه الخلطة وقلبي جيدا ثم ادخليه الثلاجة عدة ساعات.-قطعى البصل والفلفل مربعات ثم ضعيهم فى اعواد الـ شيش طاووق مع الدجاج.-شوحى الـ شيش طاووق في زيت ثم رصيه في صينية وادخليه الفرن وتتم متابعته حتى اتمام النضج.