ما هي أعراض فيروس ماربورغ وكيف ينتقل؟



فيروس ماربورغ فيروس ماربورغ

فيروس ماربورغ أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) حدوث أول حالة وفاة بفيروس ماربورغ في غرب إفريقيا، فما هو فيروس ماربورغ شديد العدوى ، وما هي أعراض المرض؟



منذ عام 1967 ، كان هناك 12 تفشيًا رئيسيًا لفيروس ماربورغ ، معظمها في شرق وجنوب إفريقيا، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت الآن أول حالة وفاة بفيروس ماربورغ في غرب إفريقيا بعد وفاة شخص في غينيا.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن أول إصابة بفيروس ماربورغ تأكدت الأسبوع الماضي في غينيا الجديدة بعد أن سعى المريض للعلاج في عيادة محلية .

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وقال ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ، في بيان: احتمال انتشار فيروس ماربورغ على نطاق واسع يعني أننا بحاجة إلى إيقافه في مساره.وتابع:"نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبولا ، الذي ينتقل بطريقة مماثلة."وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات وفيات وحالات الإصابة بماربورغ تفاوتت من 24 % إلى 88% في حالات التفشي السابقة ، اعتمادًا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة.ما هي أعراض فيروس ماربورغ؟وطبقا لأشهر المواقع المتخصصة في الصحة الذي نشر تقريرا مطولا اليوم حول أعراض فيروس ماربورغ فهو أحد فيروسين من عائلة الفيروسات الخيطية ، والآخر هو فيروس إيبولا.ويمكن أن يسبب فيروس ماربورغ حمى نزفية وخيمة ومميتة (VHF).وتشمل أعراض الفيروس الصداع ، وقيء الدم، وآلام العضلات والنزيف من خلال الفتحات المختلفة.ووفقًا لموقع حكومة المملكة المتحدة على الإنترنت ، تتراوح فترة حضانة حمى ماربورغ النزفية من ثلاثة إلى عشرة أيام.ظهور المرض بشكل مفاجئ مع:صداع حادتوعكارتفاع في درجة الحرارةالوهن التدريجي والسريعبحلول اليوم الثالث تقريبًا ، تشمل الأعراض ما يلي:الإسهال المائيوجع بطنتشنجغثيانالتقيؤوتشير التوجيهات الحكومية إلى أن الأعراض "تزداد حدة" ، حيث يصاب العديد من المرضى بحمى نزفية حادة بعد 5 إلى 7 أيام.وتضيف التوجيهات الحكومية: "تظهر الحالات المميتة عادة شكلاً من أشكال النزيف ، غالبًا من مواقع متعددة والعديد من الأعراض المبكرة لحمى ماربورغ النزفية تشبه أعراض الأمراض المعدية الأخرى ، مثل الملاريا أو التيفوئيد.كيف ينتقل فيروس ماربورغ؟تبدأ العدوى الأولية في تفشي فيروس ماربورغ بـ "التعرض في مناجم أو كهوف تسكنها مستعمرات خفاش روسيتوس" ، وفقًا لإرشادات الحكومة.ويمكن لشخص مصاب أن ينقل فيروس ماربورغ إلى شخص آخر من خلال الاتصال الوثيق كما يمكن أن ينقل الدم وسوائل الجسم الأخرى ، مثل اللعاب والقيء ، الفيروس إلى شخص آخر.