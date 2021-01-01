أفضل طريقة للنوم .. بدون قلق وتوتر



أفضل طريقة للنوم أفضل طريقة للنوم



يبحث من يعانون الأرق والتوتر عن أفضل طريقة للنوم؛ حيث يواجه بعض الأشخاص صعوبة في النوم لأن أفكارهم تمنعهم من الإستغراق في النوم، وقد أظهرت الأبحاث أن الكتابة قبل النوم وتدوين كل الأفكار التي تدور في عقلك يمكن أن يخلصك من القلق والتوتر .







وتعتبر الكتابة قبل النوم أفضل طريقه للنوم؛ حيث يمكن أن تفرغ الكتابة المشاعر السلبية، والتي يمكن أن تولد الشعور بالقلق والتوتر خلال النوم، وتدوين الأفكار الإيجابية والتركيز عليها يمكن أن يهدئ العقل ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

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ويمكن لكتابة الأحداث الإيجابية التي حدثت خلال اليوم، أو التي قد تحدث في المستقبل هي أفضل طريقه للنوم بشكل صحي، ويمكن أن تخلق حالة من الامتنان والسعادة، وتقليل الأحداث المجهدة، وتعزيز المزيد من الاسترخاء خلال وقت النوم.أفضل طريقة للنوموقد وجدت دراسة أجريت على حوالي 41 طالبًا جامعيًا قاموا بتسجيل اليوميات الخاصة بهم والتركيز على الأحداث السعيدة في أن تؤدي إلى تقليل القلق والتوتر أثناء النوم ، وزيادة وقت النوم ، وتحسين نوعية النوم.ويمكن تخصيص حوالي 15 دقيقة كل ليلة للكتابة من يومك، لأنها ستكون أفضل طريقة للنوم، ومن المهم التركيز ليس فقط على الأحداث الإيجابية في اليوم ولكن أيضًا على ما تشعر به في ذلك الوقت .ووجدت دراسة مختلفة أن كتابة قائمة مهام اليوم التالي، ولو لمدة 5 دقائق فقط ، كانت أكثر فاعلية من كتابة اليوميات في أفضل طريقة للنوم بشكل أسرع، بالإضافة إلى أنها تساعدهم على تنظيم الوقت بشكل أفضل .