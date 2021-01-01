ماهي اسباب السواد تحت العين وهل هو وراثي ؟



السواد تحت العين السواد تحت العين

سبب السواد تحت العين الحساسية و جفاف العين يمكن أن تؤدي إلى سواد تحت العين، عندما يكون لديك رد فعل حساس ، يفرز جسمك الهستامين كرد فعل للبكتيريا الضارة، بخلاف التسبب في أعراض غير مريحة بما في ذلك الحكة والاحمرار وانتفاخ العينين يتسبب الهستامين أيضًا في تمدد الأوعية الدموية وتصبح أكثر وضوحًا تحت الجلد.



هناك عدد من العوامل المساهمة في ظهور الهالات السوداء تتضمن بعض الأسباب الشائعة ما يلي:



إاعياء

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يمكن أن يتسبب النوم الزائد أو الإرهاق الشديد أو مجرد البقاء مستيقظًا لساعات قليلة بعد موعد نومك المعتاد في تكوين الهالات السوداء تحت عينيك. يمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في جعل بشرتك باهتة وشاحبة ، مما يسمح بظهور الأنسجة الداكنة والأوعية الدموية تحت الجلد.يمكن أن تؤدي قلة النوم أيضًا إلى تراكم السوائل تحت عينيك ، مما يجعلها تبدو منتفخة. نتيجة لذلك ، قد تكون الدوائر المظلمة التي تراها في الواقع عبارة عن ظلال من جفونك المنتفخة .عمرالشيخوخة الطبيعية هي سبب شائع آخر لتلك الهالات السوداء تحت عينيك. مع تقدمك في السن ، تصبح بشرتك أرق. كما أنك تفقد الدهون والكولاجين اللازمين للحفاظ على مرونة بشرتك. أثناء حدوث ذلك ، تصبح الأوعية الدموية الداكنة الموجودة تحت جلدك أكثر وضوحًا مما يؤدي إلى تغميق المنطقة الموجودة أسفل عينيك.إجهاد العينالتحديق في التلفاز أو شاشة الكمبيوتر يمكن أن يسبب إجهادًا كبيرًا لعينيك . يمكن أن تتسبب هذه السلالة في تضخم الأوعية الدموية حول عينيك. نتيجة لذلك ، يمكن أن يصبح الجلد المحيط بالعينين أغمق.الحساسيةالحساسية و جفاف العين يمكن أن تؤدي إلى سواد تحت العين، عندما يكون لديك رد فعل تحسسي ، يفرز جسمك الهستامين كرد فعل للبكتيريا الضارة، بخلاف التسبب في أعراض غير مريحة بما في ذلك الحكة والاحمرار وانتفاخ العينين يتسبب الهستامين أيضًا في تمدد الأوعية الدموية وتصبح أكثر وضوحًا تحت الجلد.يمكن أن تزيد الحساسية أيضًا من رغبتك في فرك وخدش الجلد المصاب بالحكة حول عينيك. يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأعراض ، مما يتسبب في حدوث التهاب وتورم تمزق في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي هذا إلى ظهور ظلال داكنة تحت عينيك.تجفيفالجفاف سبب شائع للهالات السوداء تحت العينين. عندما لا يحصل جسمك على الكمية المناسبة من الماء ، يبدأ الجلد الموجود أسفل عينيك في الظهور باهتًا وتبدو عيناك غائرتين. هذا بسبب قربهم من العظم الأساسي.التعرض المفرط للشمسيمكن أن يتسبب التعرّض المفرط للشمس في إفراز جسمك لوفرة من الميلانين ، وهو الصباغ الذي يمد بشرتك بالألوان. يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس - خاصة لعينيك - إلى تغميق لون الجلد المحيط.علم الوراثةيلعب تاريخ العائلة أيضًا دورًا في تطوير الهالات السوداء تحت عينيك. يمكن أن تكون سمة موروثة تُرى مبكرًا في مرحلة الطفولة ، وقد تتفاقم مع تقدمك في العمر أو تختفي ببطء. يمكن أن تؤدي الاستعدادات للحالات الطبية الأخرى - مثل مرض الغدة الدرقية، أيضًا إلى ظهور الهالات السوداء تحت عينيك.