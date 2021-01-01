إنخفاض ضغط الدم فى المنزل .. كيف علاجه بسرعة



إنخفاض ضغط الدم إنخفاض ضغط الدم

علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل بعلاجات منزلية فعالة لضغط الدم المنخفض فقد يتسبب انخفاض ضغط الدم في عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.



غالبًا ما يحدث الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم عندما يرتفع الشخص فجأة من وضع الاستلقاء أو الجلوس. وهذا ما يسمى نقص التوتر الوضعي وقد يتسبب في دوار خفيف ودوخة.



يمكنك علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل إذا كنت تشعر بالأعراض التالية لفترة من الوقت ،إعياء أو دوخة أو غثيان

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يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم.يقترح الدكتور روبالي داتا ، اختصاصي التغذية السريرية في مستشفى فورتيس إسكورتس ، بعض العلاجات المنزلية لضغط الدم المنخفض:1. تناولي كميات صغيرة بشكل متكرر:يساعد تناول كميات صغيرة عدة مرات في اليوم في منع الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم الذي قد يعاني منه المرء بعد الوجبات.لذلك ، إذا كنت تتناول ثلاث وجبات كاملة في اليوم ، فمن الأفضل توزيعها على خمس وجبات صغيرة في اليوم.2. تناول كمية كافية من الملح:الملح الزائد ضار ، لكن من ناحية أخرى يحتاجه جسمك بكميات معتدلة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي على ملعقة صغيرة من الملح المضاف إلى جانب ما تستمده من الفواكه والخضروات الطبيعية.في الصيف أو إذا كنت تمارس الرياضة يوميًا ، احتفظ ببعض ماء الليمون مع قليل من الملح تأكد من عدم وجود الكثير من الملح الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل احتباس الماء إلى جانب ارتفاع ضغط الدم.