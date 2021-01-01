للشيف نجلاء الشرشابي .. عمل شاورما الدجاج بالبرتقال



شاورما الدجاج بالبرتقال شاورما الدجاج بالبرتقال

تعد شاورما الدجاج من أشهر الأكلات السورية التي انتشرت في البلاد العربية او مصر في السنوات الأخيرة بشكل كبير حيث تتمتع بمذاق شهي ولذيذ لا مثيل له.



نقدم لكم طريقة عمل شاورما الدجاج بالبرتقال بالخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناه سي بي سي سفرة.



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مقادير شاورما الدجاج بالبرتقال:

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نصف كيلو صدور دجاج شرائح نصف كوب زبادي1 ثمرة طماطم شرائح1 ثمرة بصل شرائح1 ثمرة فلفل أخضر رومي1 كوب عصير برتقال1 ملعقة كبيرة بشر برتقالنصف كوب زيتنصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرةملح فلفل أسود1 ملعقة كبيرة دقيق خبز صاج للتقديمطريقة عمل شاورما الدجاج بالبرتقال:* امزجي صدور الدجاج مع عصير البرتقال والزبادي وبشر البرتقال والزنجبيل والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا* غطي شرائح الدجاج وتوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة* حمري خليط الدجاج في الزيت على النار وقلبي الدقيق مع القليل من الماء* أضيفي الخليط إلى الشاورما على النار واتركي الخليط على النار حتى الغليان وتقدم شاورما الدجاج مع الخبز والثومية