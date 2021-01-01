هل طلب الزمالك ضم فابريس نجوما من الرجاء .. وكيله يجيب

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صورة الخبر: فابريس نجوما
فابريس نجوما

هل طلب الزمالك ضم فابريس نجوما لاعب الرجاء المغربي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية؟

أجاب فاستينو موكانديلا وكيل اللاعب في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا: "لا الزمالك لم يطلب ضم اللاعب".

وواصل "الزمالك لم يتواصل معي ولم يتواصل مع الرجاء كذلك".

وكان بعض الأنباء ذكرت أن الزمالك بصدد التعاقد مع اللاعب ليكون أول صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

في الوقت ذاته أكد مصدر مسؤول داخل الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com عدم تقدم ناديه بعرض لضم نجوما.

وقال: "باتريس كارتيرون لم يطلب ضم اللاعب".

وتواصل FilGoal.com مع نادي الرجاء وأكد مصدر بإدارة النادي –طلب عدم ذكر اسمه- عدم وجود أي عرض من قبل الزمالك لضم اللاعب.
وانضم لاعب خط الوسط الكونغولي صاحب الـ27 عاما للرجاء في عام 2019 قادما من فيتا كلوب وشارك مع الفريق في 56 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف.

المصدر: elbalad

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