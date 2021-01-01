تفاصيل اتفاق الأهلي مع برايتون لضم بيرسي تاو.. وطلب تم رفضه للاعب



بيرسي تاو بيرسي تاو

أتم الأهلي اتفاقه مع برايتون الإنجليزي لضم بيرسي تاو الجناح الجنوب إفريقي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "اتفقنا مع برايتون على دفع مليون و800 ألف يورو لضم بيرسي تاو".



وأضاف "سيدفع الأهلي 600 ألف يورو بشكل فوري للحصول على البطاقة الدولية للاعب".

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وأكمل "ثم ندفع المبلغ المتبقي على قسطين قيمة كل منهما 600 ألف يورو".هذا عن تفاصيل الاتفاق مع برايتون فماذا عن بنود التعاقد الشخصية مع اللاعب؟أجاب المصدر "سيحصل اللاعب على ما يقرب من مليون و100 ألف دولار في الموسم الأول مع زيادة سنوية يتم الاتفاق عليها حاليا".وكشف المصدر عن طلب تم رفضه للاعب وقال: "كان بيرسي تاو يرغب في وضع شرطا جزائيا في تعاقده وحوافز متعلقة بعدد الأهداف ونسبة المشاركات لكن تم رفضه".وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اجتماع بين أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي والمدير الرياضي لبرايتون دان أشورث لمناقشة قيمة انتقال اللاعب الجنوب إفريقي للقلعة الحمراء. (طالع التفاصيل)واتفق الأهلي مع اللاعب الجنوب إفريقي على التوقيع لثلاث سنوات مع وضعه في الفئة الأولى في التعاقدات مثل علي معلول.جاء ذلك بناء على رغبة من بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الذي يرغب في جلب لاعبه السابق في ماميلودي صنداونز.وأعلن موسيماني في وقت لاحق في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رغبته في ضم تاو مشبها إياه بليونيل ميسي.وغاب بيرسي تاو عن ودية فريقه ضد خيتافي وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com إن: "غياب تاو عن ودية برايتون ضد خيتافي لم يكن للإصابة أو عدم الجاهزية".وأردف "غياب اللاعب كان بالاتفاق مع مدرب فريقه جراهام بوتر، نظرا لتركيز اللاعب على مفاوضاته الجارية مع الأهلي". (طالع التفاصيل)صاحب الـ27 عاما لم يخض مع برايتون سوى ست مباريات فقط، وينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل.ومنذ انضمامه لبرايتون في عام 2018 من ماميلودي صنداونز انتقل بيرسي تاو معارا إلى رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ومواطنيه كلوب بروج وأندرلخت.يذكر أن بيرسي تاو لعب في صفوف صنداونز تحت قيادة موسيماني من 2016 لـ2018 وشارك معه في 102 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 27 آخرين.